鄰雙捷、綠海旁　尖端智能宅吸睛

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自住客講究品質，「聰明」的房子愈來愈受青睞，「惠國清澄の境」鄰松竹雙捷站、萬坪舊社公園，以尖端智能科技打造新式未來宅。

隨著綠線捷運通車，台中正式進入軌道時代，然要同時具備雙捷共站、萬坪綠海2大條件的，「松竹站」目前是全線唯一，超群優勢也反映在地段價值，「坐5望6」的行情已經直逼西屯。以尖端住宅科技著稱、鎖定捷運站推案的惠國建設，也總算相中這區，推出綠景3房「惠國清澄の境」，在台中住宅界樹立新標竿。

據台中市民政局統計，淨移入人口數最多的區域，今年截至8月底以北屯舊社里1927人居冠，在好市多、捷運等諸多建設加持下，熱門度居高不下，其中格外受歡迎的，當屬雙捷共站、綠海環繞的「松竹站」旁，集休憩、交通、景觀、便利、學區於一身，優異條件不可多得。

全新推出的「惠國清澄の境」就座落在此，隱身萬坪綠海舊社公園旁，散步約5分鐘即「進站」，屬於典型的名宅環境，然惠國建設並未止步於此，全案均質3房，以「居家健康、智能科技」為一大特色，超高的便利性在當今住宅領域罕見。

如「解放雙手」就是惠國建案的標配，無論是從1樓、地下室進入社區，到梯廳叫梯，甚至是回家進門，通通都用不到雙手，透過iTag雙頻感應磁釦、具人臉辨識的IP攝像頭、自動感應提前叫梯、免觸控聲控電梯面板、到住家大門的人臉辨識鎖，一系列的精巧佈線，出門回家既安全又便捷。

便利還不只是展現在公領域，居家空間也配了「環控系統」套裝，透過建商加贈的google智慧音箱、電動窗簾軌道、Led燈控，實現APP遠端或在家聲控，讓各式家電提前、主動為主人服務，未來還可以自己擴充到空調、其他家電。因應時下流行的外送取餐，惠國更首度引進高感度機器人，餐點替你直送家門口，取餐不必再費事下樓。

「居家健康」的把關則展現在空氣、水質，如全戶皆裝設荷蘭polltex防霾紗窗，可阻絕細懸浮微粒（PM2.5）；室內採用的青葉「銀立淨乳膠漆」，含銀離子及硅藻土配方，有抑菌、平衡室內濕氣效果，如同全天開啟的空氣濾淨機；全棟社區也裝設德國SYR軟水系統，把關飲水品質，並自動監控水質及耗材用量。

業者表示，惠國建設近年著重在建築科技的開發，建案無不引進新科技、綠建材，在業界可說是領導角色，且常在高規標配外另行加碼，如地下室除了採新式的EMS智能充電系統，因應電動車普及，還首度為社區加贈電動車專用防火毯，多元化的超前布局，在自住當道的時代顯得格外突出。

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