台股成長高股息ETF 第四季喜迎利多

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美國聯準會（Fed）再度放鷹，台股陷入震盪，但隨著景氣回升訊號湧現、第四季消費3C電子新品出貨、生成式AI開啟民生與產業的典範轉移使長期主流投資趨勢「高股息」再度受到矚目。中信成長高股息ETF經理人張圭慧2日指出，目前正是布局台股ETF的好時機，投資人不僅可望享受台股向上反彈動能，亦能參加半導體、電子零組件、電腦及週邊設備等族群高成長階段。

儘管美國聯準會在9月會議未升息，但市場預估今年底將會再度升息，壓抑市場信心，對盤勢有抑制效果。張圭慧說，第四季將迎接台股利多卡位行情，半導體訂單持續暢旺助攻下，加上電子新品銷貨旺季，表現可期，明年1月總統大選的選舉行情啟動搭配業績作夢行情，都對盤勢有正面挹注的效果。

中信投信指出，10月16日募集的中信成長高股息ETF，其所追蹤的「臺灣優選成長高股息指數」之成分股占比第一大的全球手機晶片大廠「聯發科」為例，除了在高能效旗艦晶片、生成式AI應用獲得重大進展外，也開始與半導體、電子紙等廠商合作，估計未來應用範圍將更廣泛；第二大的全球前十大晶圓代工領導廠商「聯電」，在嵌入式高壓製程等特殊製程具領先地位，相對樂觀看待後市表現。

中信投信指出，中信成長高股息ETF將於每年4月及9月進行指數調整。張圭慧說明，4月除權息旺季著重股息累積；9月則是除權息淡季搶攻資本成長，透過2次的排除、篩選，為指數達到加分效果，讓績效更上一層樓，也使投資人入手更加有感，參與台股市場成長魅力。