房價就是不跌 學會這三招拒當房市韭菜

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

今年房市交易雖然明顯降溫，但房價還是鐵板一塊，讓許多想買房的民眾不只便宜沒撿到，還常常莫名其妙追價，成了房市韭菜之一。專家表示，以目前狀況來看，即便市場買氣冷清，多數建商寧願惜售也不願降價，導致價格並未顯著走跌。因此他建議，假如民眾不想買貴成冤大頭，建議可以從新興重劃區、舊案餘屋及議價三大面向來下功夫，還有機會買到理想價格的房子。

想趁房市淡季搶進買房，立亥國際股份有限公司總經理洪立洲表示，首先，民眾可朝推案量大的重劃區下手，包括桃園、淡水、左營、北屯等推案量大的熱區，可能受捷運、車站、大型商場建設、或是科技大廠進駐議題加持影響，使這些重劃區短時間內房價飆漲，在景氣轉冷時，待售戶數飆上數千間，就容易成為房市未爆彈風險區，價格相對容易出現修正狀況；若該區域5年內機能不會動工，將房價與去年同期成交價格比較，若發現區域價格有恢復到當時水準，甚至更低，就可以鎖定。

第一招 鎖定新興重劃區

而以新建案來說，有些預售建案銷售已達一年以上，或屬於完工多年但未完銷的新成屋案，在這波震盪期間很可能就會願意讓利。洪立洲指出，去年房價急漲，央行認為建商養地囤地是原因之一，於是要求金融機構辦理購地貸款時應強化授信內規，並規定借款人切結在18個月內動工興建，否則必須回收貸款或提高利率。

第二招 留意銷售久的舊案

而該政策實施之後，為了不讓公司虧損，建商議價空間會更有彈性，只想盡快將餘屋銷完，隨著近期行政院院會火速通過囤房稅2.0，規定建商待售房屋持有2年以內，稅率由1.5%~3.6%，調升為2%~3.6%，持有超過2年，最高會加課到4.8%，建商成本負擔再度加重，日後餘屋亟欲出清的情況下，民眾有望趁這時候搶進買房。

另外，在前幾年部分建案為了拉抬買氣，會打出公司貸、超低自備款等方案，除了吸引投資客大開槓桿進場，近2、3年也吸引不少資金有限的首購族硬買下去，但如今升息提升房貸壓力，再加上平均地權條例禁止預售屋轉售的關係，雖然不溯及既往，但目前這些投資客大多都以面臨資金臨界點狀況，因此打退堂鼓，考慮讓價甚至賠售出場，也是進場大好機會。

以中古屋市場狀況來說，洪立洲表示，目前5~10年的新古屋建案相對搶手，建議買家可參考房屋交易網上「標示降價」物件的多寡，來評估屋主急售程度，爭取議價機會。而民眾在議價時，也得要做好功課不開芭樂價，可從同建案近一年實價登錄的中低價位出價，價格約先砍1~2成來談，當然可別忘了要設定最後可負擔的最底價，不要盲目加價，抓緊自己的預算，才有辦法從容在合理價格範圍內買到滿意房子。

第三招 議價要有策略

不過，以今年來說，年底第四季才是最好進場時機點，隨著《平均地權條例》修法發酵、選舉話題逐漸白熱化等影響，種種不安的因素有望使不少保守觀望的賣方，讓價格有鬆動議價的空間，因此相對最適合進場。他建議，在目前盤整期間，不一定要急著下手，應先觀察降價物件裡面有哪些待售房屋，以及這些待售房屋的社區成交價變化，才可買到理想價格。

房價居高不下，一些大型建商常祭出不二價對策，藉此減少房價大幅波動的情形。而面對建商祭出不二價，建議民眾可用潛銷時期的早鳥價、挑選賣相比較差的戶別或是廣告戶以及讓利空間較大、靠內牆的停車位，如此一來也有機會買得比別人更便宜。

TIPS：