消基會雙北市場、電商抽查 3件花生製品檢出黃麴毒素

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有鑑於花生製品、開心果、無花果及菱角為消費者喜食的食品，花生製品如花生粉等也曾多次被抽驗出黃麴毒素超標，消基會於今年7月至雙北地區各市場通路及電商平台採得15件樣品，其中3件花生粉樣品皆有檢出黃麴毒素，雖未超過《食品中污染物質及毒素衛生標準》的規範，但考量黃麴毒素具累積性，主管機關仍應加強管理。

消基會表示，歐盟食品和飼料快速預警系統(RASFF)發現，自2023年起通報存在黃麴毒素汙染案件超過130件，通報項目中多件為消費者經常食用花生等相關製品，開心果及無花果產品也有多件通報。

台灣屬亞熱帶氣候，西部多個主要城市年平均相對濕度均在75％以上，梅雨季時更高達90％以上，是有利於黴菌生長的環境。黴菌所含的毒素以黃麴毒素對人類的威脅最大，其中以B1的毒性最高，被國際癌症研究組織列為一級致癌物。

因此消基會於今年7月間至雙北地區的蔘藥行、雜糧行、食品行、夜市攤販及電商平台，共計採得15件樣品，其中花生、花生醬及花生粉8件，開心果及無花果各3件，水煮菱角1件。

本次針對市售15件樣品進行總黃麴毒素的檢測，檢測結果發現3件花生粉樣品皆有檢出黃麴毒素B2、G1、G2，檢出量皆未超過《食品中污染物質及毒素衛生標準》的規範。

消基會指出，雖然檢出量並未違反國內標準，但考量黃麴毒素具累積性，不利消費者健康，建議主管機關加強督導查察業者使用的原料、製程、包裝、運送及保存等，應特別加強管理，讓消費者能夠食得安心。

此外，本次標示調查有1件樣品標示不符合《食安法》，是在電商平台購買的花生醬，包裝上未標示廠商名稱、電話及地址，可依《食安法》第47條處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。