陸2020～2060電力產業投資規模將超100兆元人幣

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大陸國家電網編寫的「新型電力系統與新型能源體系」一書近日出版發行，當中指出，大陸新型電力系統產業發展將推動電力產業規模和市場規模持續擴大，預計2020至2060年大陸電力產業投資規模將超過人民幣100兆元，儲能、綜合能源、能源網路等產業規模都將達到兆元級別。

新華社報導，該書表示，新型電力系統是推進碳達峰碳中和的支撐平台。能源是經濟發展的命脈，能源活動是大陸二氧化碳排放的主要來源。2020年大陸能源燃燒產生的二氧化碳排放量約102億噸，約為全社會總排放量的87％，其中電力行業約占能源活動二氧化碳排放總量的41％。實現「雙碳」目標，能源是主戰場，電力是主力軍，需要以安全降碳為重點加快推進能源清潔低碳轉型。

國家電網董事長辛保安表示，大陸可再生能源資源豐富，目前已開發的可再生能源不到技術可開發資源量的十分之一。開發可再生能源是應對化石能源資源相對不足、提升能源自給水平的必由之路，構建新型電力系統是適應未來能源安全重心向電力系統轉移的必然選擇。

辛保安表示，新型電力系統將成為大陸低碳經濟的核心樞紐，在整個低碳經濟發展中發揮平台和基礎服務作用。從國際環境看，低碳經濟發展為全球經濟結構升級和產業變革指明全新方向，全球碳排放權交易市場前景廣闊，產業增量空間巨大，新型電力系統高度依賴技術突破，相應新模式、新業態的蓬勃發展將為經濟結構升級提供新動力。從內部環境看，新型電力系統產業是大陸現代化產業體系的重要組成部分，將為構建新發展格局提供新動能。