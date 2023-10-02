台股站上半年線百花齊放 AI領漲 後續關注這幾檔

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投組表現：

振發（5426）表現最佳，2日股價亮燈漲停，股價站上月線、季線，成交量溫和放大，後續仍有上漲空間。

安可（3615）表現最差，2日股價下跌3.41％，股價在24元整數關卡有較強支撐，反彈可期。

盤勢預測：

台股開高走高，終場上漲203.57點，漲幅1.24％，收在16,557.31點，成交量為2821.74億元。

電腦及周邊設備、運動休閒表現最佳，漲幅均超過3％。航運表現最差，跌幅1.3％。權值股台積電上漲10元，漲幅1.91％，收在533元。聯發科上漲10元，漲幅1.36％，收在745元。

展望後市，台股大盤站上半年線並一舉突破上周高點，為第四季開了個好彩頭。類股方面，AI領漲態勢明確，機殼中的旭品、偉訓、晟銘電、振發、迎廣領率奔漲停，後續投資人仍可關注華星光、金像電、啟碁、高力、奇鋐等AI股中的漲幅落後股。

投組表現：

光環（3234）表現最佳， 受惠5G 高速傳輸等動能挹注下，需求有望回升。

文曄（3036）表現最差，受惠漲多影響，震盪後持續走高。

盤勢預測：

受到美股股盤前，期指大漲影響，台股盤前指數大漲200多點，加上美國政府關門危機暫時解除、iPhone 15 pro過熱問題，跟台積電無關，讓台股開盤後穩定軍心，而AI概念股緯創、緯穎大漲，讓台股中秋變盤行情加上選舉行情啟動中。

黃勇文指出，近期幾天，大盤的季線將會是關鍵壓力，未來能突破時，第四季行情即將啟動，建議投資人要好好把握選舉行情。

投組表現：

兆利（3548）表現最佳，受惠華為折疊手機熱賣，9月營收預估維持高檔，守穩月線後投信進場加碼，今日強勢漲停改寫掛牌新高。

青鋼（8930）表現最差，盤中創下掛牌新高，可惜量能未跟上導致場漲勢收斂，收盤僅小漲0.44％。不過青鋼手上的廠辦和公共工程訂單飽滿，後續補量後仍有機會再寫新高點。

盤勢預測：

雖然9月份台股下跌280點或1.69％，不僅是連續第2個月拉回而且還失守半年線，但我不斷強調半年線尚未下彎，因此以技術面的角度來說只能先視為假跌破，未來重新站上的機會很高。

而今天就在美國參議院通過臨時支出法案，讓美國政府暫時避免關門的利多刺激下，多方信心大舉回籠，帶動台股終場勁揚203點或1.24％，並且收復失守6個交易日的半年線。同時成交量也放大至2,800億元之上，創下近10個交易日新高，後續若能補量3,000億元之上，就有機會突破月線攻向季線。

由於指數大漲，盤面上可說是百花齊放，兩市合計高達23家漲停板，其中不乏AI相關之個股，如投組中的CCL大廠台燿（6274）就是受惠AI伺服相關訂單將從年底開始量產出貨。不過輝達供應鏈中，除廣達（2382）型態較佳外，緯創（3231）、英業達（2356）和技嘉（2376）上檔壓力較重，提醒投資人需留意季線反壓。倒是對AI族群有興趣的投資朋友可留意伺服器機殼廠如振發（5426）、偉訓（3032）、晟銘電（3013）和迎廣（6117）等，它們具有股本小、股價較親民之優勢，但籌碼也較為分散零亂，若股價出現爆量不漲時就該先走一趟。

投組表現：

萬潤（6187）表現最佳，受惠CoWoS相關題材，股價短線反彈攻漲停版。

鈊象（3293）表現最差，8月稅前盈餘7.26億元創新高，股價高檔震盪挑戰前高。

盤勢預測：

上周10年期美債殖利率高檔回落，參議院也通過避免政府關門的臨時支出法案，另外8月個人消費支出物價指數（PCE）月增0.1％，創2020年11月以來最小月增，聯準會主席鮑爾周五發表講話，沒有針對利率及經濟前景發表評論，四大指數漲跌互見。

外資9月大賣台股超過1,600億元，隨著美國科技股上周五反彈，加上美國政府關門風險降溫，有機會迎來10月光輝行情，時序邁入傳統旺季，陸續公布九月營收，業績亮眼電子股短線有反彈機會，惟大盤上檔賣壓沉重，可逢反彈調節持股。