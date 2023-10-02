《國際產業》歐洲太陽能業警告：勿徵收進口關稅

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐洲太陽能產業在周一警告政策官員，不要對進口產品課徵關稅。目前已有人擔心，對來自中國的產品進行課稅，將嚴重阻礙歐洲迅速安裝潔淨能源產品的能力。

目前歐盟和歐洲各國正在考慮對進口採取更嚴格的行動，以擴大歐洲潔淨能源的製造能力，並且在綠色轉型之際，降低對中國產品的依賴。

歐盟正在啟動一項調查，以保護歐盟製造商免於受到中國廉價電動車進口的衝擊。同時之間，一份政府檔案顯示，德國正在研究各種選項，包括以貿易保護措施，保護本國太陽能裝置製造商免於受到價格下跌的影響。

產業組織歐洲太陽能協會(SolarPower Europe)的負責人Gunter Erfurt說，關稅無法很好地解決歐洲太陽能目前面臨的挑戰，「我們不能透過關稅制裁整個產業，而必須激勵歐洲太陽能業者能生產具有韌性的太陽能裝置。這樣太陽能的部署就可以不受干擾地繼續下去」。

該協會說，貿易壁壘將是「雙輸」的策略，該協會也沒有明確提到中國。

據歐盟執委會的資料，歐盟90%的太陽能零件和矽晶圓都是來自中國。

歐洲製造商一直在抱怨，大批中國太陽能元件以低於成本的價格湧入歐洲，迫使他們削減成本。

但產業界擔心，限制中國的供應將導致重演2013~2018年時期的困境，當時歐盟限制了中國太陽能電池面板的免關稅進口，導致歐洲的裝機量出現暫時的萎縮。