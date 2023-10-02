馬英九不替台獨路線背書拒出席今年國慶 游錫堃這麼說

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前總統馬英九批蔡政府將國慶日英文名稱改成「Taiwan National Day」，因此怒批蔡政府，拒出席今年國慶大會。慶籌會主委游錫堃今天則表示，仍很有誠意邀請馬英九參加，不過也尊重對方的選擇。

馬英九在臉書（Facebook）發文表示，過去40年，不論在政府擔任公職，或卸任總統後在民間工作，每年都參加國慶大會，從未間斷。因為我熱愛中華民國，熱愛台灣這個家園，全心支持中華民國憲法為我們家園帶來的和平與穩定，也以參加中華民國國慶大會為榮。

但從前年開始，蔡英文政府將雙十國慶日的英文名稱，改成「Taiwan National Day」；翻譯成中文，就是「台灣國慶日」。我們的國名，什麼時候從「中華民國」改為「台灣」了？「中華民國」不見了。蔡英文政府刻意把「台灣」變成國家的名稱，將中華民國的國慶日變成「台灣國」的國慶日，這是不折不扣的「台獨」路線。

馬英九說，過去我們政府從未使用「Taiwan National Day」這個英文名稱，憲法和政府文書都沒有變更國名，國慶大會就應要繼續使用「中華民國國慶日」（Republic of China National Day）才對。使用「台灣國慶日」，除了偷渡台獨，有任何實質意義嗎？蔡英文總統在任內最後一次的國慶大會，依然做出傷害中華民國的事，讓人非常痛心。

他說，去年曾公開呼籲蔡英文總統與籌辦國慶大會的立法院游錫堃，不要再以「Taiwan National Day」（台灣國慶日）作為國慶的英文名稱，可惜他們置若罔聞，今年依然故我。既然苦勸無效，若再出席「台灣國慶日」典禮，形同為這樣繞彎、偷渡的「台獨」路線背書，坐視民進黨政府危害台灣安全、傷害中華民國，因此決定拒絕出席今年的國慶大會。

游錫堃在台中出席國慶煙火記者會聯訪時以國慶籌委會主委身分公開邀請馬英九參加國慶大會，他表示，很誠意希望馬英九能夠蒞臨，但也會尊重對方選擇。他說，過去前總統都是用邀請函邀約，今天在這邊公開邀請，已經盡禮貌。

對於國慶日是用「Taiwan」等字眼，游錫堃表示，這是馬個人感受，現在中華民國台灣，是2,300萬人民繳稅，馬英九也是當時2,300萬人選出的總統，尊重馬的決定，但還是誠摯邀請。