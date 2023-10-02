二代微笑騎士杯再進化 樂扣樂扣挑戰最好用的環保杯

在政府去年推出環保減塑新制後，外帶飲料自帶杯享現折5元優惠，無論手搖控到咖啡族，都開始物色屬於自己的環保杯。環保已不僅僅是一種概念，更是一種生活態度，各家品牌也因應不同的使用情境以及台灣獨特的餐飲文化，推出各種不同外型、功能多元的環保杯。

樂扣樂扣一直以來秉持環保及人本的品牌精神，長期對市場深入觀察，產品設計以使用者為核心出發，不僅在產品材質、功能和細節上不斷創新，更將外型與時尚元素結合，讓日常用品昇華成展現個性的流行配件，這樣兼具實用與創意的用心設計，讓樂扣樂扣在環保杯市場一直引領著一股新風潮。

去年樂扣樂扣成功推出了針對機車族設計的一代微笑騎士不鏽鋼隨行杯，在短短45分鐘內便達成100%的募資目標。然而，品牌並未因此滿足，持續傾聽消費者聲音，收集使用者回饋，經過一年的深耕與努力，於今年再推出升級版二代微笑騎士不鏽鋼隨行杯，帶給大家更貼心的設計和更實用的功能，不僅將品牌一貫的創新元素注入其中，更解決了使用過程中的多種痛點，無論是杯子的防漏設計、容量大小、吸管功能性的提升，都再次體現了品牌對消費者的細膩觀察。

從540ml升級到750ml，完美符合大杯手搖飲需求，無論是醇茶還是加料加冰，都能盡情享受，二代微笑騎士杯配備粗吸管，即使是有料的手搖，也能暢快大口吸，經典獨特的不鏽鋼微笑提把，輕鬆折疊不佔空間，可掛在機車掛勾上，讓機車族外出更便利，還能掛在手腕上，矽膠吸管下壓防側漏，不小心打翻杯子，飲料也不會馬上灑出來。

有掀蓋款和粗吸管款兩種杯蓋選擇，可依照心情或飲品自由搭配，多種飲品只需一杯就能滿足，粗吸管適合大口吸有料手搖，掀蓋款適合直接品味咖啡或茶，並配有濾網，過濾茶葉或冰塊，讓每一口都純粹。採用304食品級不鏽鋼材質，雙層真空保溫結構，經實驗證實可有效保溫6小時以上，不管是夏日冰飲，或是寒冬熱飲，都能在這杯中完美HOLD住。不僅杯身容易清潔，連配件也能輕鬆拆卸，難以清洗的茶垢或殘留物都能徹底清潔，細磨砂質感的烤漆外觀，不易留下污漬或指紋，簡約時尚的外型，加上5種莫蘭迪中性色系，無論男女都能輕鬆駕馭，找到適合風格，樂扣樂扣二代微笑騎士不鏽鋼隨行杯，不只是一個環保的選擇，更是一個貼心的生活夥伴。