台灣山椒魚研究保育 雪管處邀日韓俄專家學者交流

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台灣目前已發現5種山椒魚，國家公園署雪霸國家公園管理處2日舉辦山椒魚保育國際研討會，邀請俄羅斯、南韓及日本等多位專家學者來台交流，期盼讓台灣山椒魚豐富研究成果與世界接軌。

國家公園署長陳茂春表示，台灣自1919年由日人楚南仁博在翠峰發現第1隻山椒魚，至今已發現5種山椒魚，且為目前全世界小鯢屬分布的最南界。山椒魚為小鯢屬起源於東北亞，包括日本、蘇聯、韓國與中國等國家，投注相當人力與資源進行有尾目的研究，並累積許多寶貴的經驗與資料。

而台灣山椒魚的研究則在國家公園署轄下高山型國家公園管理處與林業及自然保育署轄下分署共同努力下，在5種山椒魚的地理分佈、遺傳結構與生活史、食性、棲地特性的研究等有顯著的進展。

陳茂春說，台灣山椒魚是台灣存有冰河遺留下間斷分佈的5種小鯢屬特有種，在生物地理學研究領域上被視為極珍貴的遺傳資源。為使台灣山椒魚研究與世界接軌，這次研討會舉辦的軸線，規畫從西伯利亞到台灣的漫漫演化路，同時探討不同國家小鯢科的保育與研究。

今天邀集共同保育經營山椒魚棲地機關，包含玉山國家公園管理處、太魯閣國家公園管理處、農業部林業及自然保育署及轄下的宜蘭分署、新竹分署、臺中分署、南投分署及嘉義分署等共同參與。同時邀請俄羅斯、南韓及日本等多位專家學者來台交流，超過200位參與者共襄盛舉。

陳茂春表示，今天前來的專家學者，來自於小鯢科所分佈的不同緯度國家，分享他們的研究保育及經營管理成果、挑戰與經驗，同時提供分類學上的新思維，及給予台灣未來在山椒魚復育上需要的異地圈養繁殖經驗與建議。

他說，透過研討會讓國際看到台灣的山椒魚多樣性與保育成果，也開啟台灣與國際進行山椒魚跨國合作研究的契機。此外，國家公園署也希望能攜手林業與自然保育署來擬定山椒魚未來保育研究及經營管理的方針，鼓勵國人對山椒魚保育的重視，也歡迎民眾一起參與山椒魚保育工作，守護國內特有珍寶。