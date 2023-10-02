高雄港21號碼頭第四季招商 要引資至少80億元

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高雄港1到21號碼頭轉型商業和休憩觀光，在高雄流行音樂中心、高雄港旅運中心陸續開業之後，重頭戲之一的21號碼頭1.67公頃基地，將率先重磅登場，吸望引資至少80億元，打造濱灣複合商業設施，目前作為高雄與金門、澎湖物資運補的16～18碼頭，正陸續要外移，未來，將成為另一個港灣招商重頭戲，共同為港灣天際線，增添現代感。

高雄港區土地開發公司董事長沈妙姿2日表示，高雄港21號碼頭後線基地面積約1.67公頃，最快將在10月公告招商，這個使用分區屬於「特文四」的基地，容積率490％，土地百分之百國有，未來開發時，可以興建樓地板面積約2.4萬坪，如果符合策略性產業或企業總部等，可享有獎勵20％的基準容積，但不得作為住宅使用。

沈妙姿指出，開發商可規劃企業總部、星級飯店、辦公室、零售、餐飲、大型遊憩設施、休閒娛樂服務業、運動服務業、觀光及旅遊服務業、以及醫療保健服務業等商業設施，對半導體產業和建商具有吸引力。

由於高雄港21號碼頭後線基地，就在高雄港旅運中心南側，是高雄港灣的重要門戶，因此，投資開發商必須規劃空中廊道，連接位於19 號碼頭和20號碼頭的高雄港旅運中心。

她說，高雄港21號碼頭後線基地招商將採地上權模式，合約存續期間50年，初步規劃的開發權利約8.10億元，為降低開發財務負擔，可分20年給付，變動權利金則自開始營運日起，按每年度營業收入計收，至於每年土地租金及管理費約1,002萬元。

高雄港務分公司總經理王錦榮表示，為了因應高雄港的轉型，精華碼頭正進行調整，位於19到20號碼頭的高雄港旅運中心，目前只能泊靠一艘超線郵輪，因此，已將18號碼頭的高澎物資運補，移至50號碼頭，作為未來灣靠第二艘大郵輪使用。

他說，目前擔任高雄金門散雜貨運補的16到17號碼頭，規劃在今年底、明年初，遷移至中島的27到28號碼頭，屆時，16到18號碼頭這個高雄港灣精華中的精華基地，將釋出招商。

除了21號碼頭和16～17碼頭，將是港灣未來招商的重頭戲，目前4至7號碼頭含後線約4.62的「蓬萊商港區」基地、大約7,085坪的倉庫群空間，也將在第四季公告招商，採一宗基地開發，分期分區交付模式的租賃、或地上權方式，將歷史倉庫轉型活化，打造碼頭旅店、大型餐飲、水岸遊憩新樂園、複合機能水岸購物中心。