「感電預防教育體驗中心」於9月28日正式開幕

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台灣勞動電氣安全作業協進會，專為提高公眾對於感電安全的認識所推動感電安全知識發展與思維所設立的創新教育平台。「感電預防教育體驗中心」實際於用電安全教育環境，提供「在學、職前、在職、技術訓練」等功能，達到普及推廣教育及用電作業安全職災防範的目標。

台灣勞動電氣安全作業協進會於9月28日隆重開幕「感電預防教育體驗中心」，這是一個專為提高公眾對於感電安全的認識、推動感電安全知識發展與思維所設立的創新教育平台。元太能源科技累積協助客戶建置電動工具漏電檢測作業執行的經驗，歸內出最容易造成勞動工安職業災害的項目，研發可量化、體感、考評、互動系統設備，並設置實際用電安全教育環境，提供「在學、職前、在職、技術訓練」等功能，達到普及推廣教育及用電作業安全職災防範的目標。

「台灣勞動電氣安全作業協進會」主席柯伯呈指出，致力於推廣感電安全知識，提高社會大眾的安全意識。新開設的「感電預防教育體驗中心」將為參觀者提供一個互動式的學習環境。透過模擬場景、互動展示和實際操作，參觀者將有機會深入體驗感電的危險性，學習適當的感電預防方法和應急處置技能。

教育體驗中心將通過各種活動，包括模擬感電場景、學習使用感電安全機具、了解感電應急處置方法等，引導參觀者全面了解感電的危害，提高業者自我保護意識。這樣的體驗將深深地影響參觀者，讓業者在面對感電風險時能夠更加冷靜應對，保護自身及大眾的生命財產安全。

「台灣勞動電氣安全作業協進會」主席柯伯呈表示，透過教育體驗中心，將感電安全知識帶給更多的人，提高業者及大眾防範意識，降低感電事故的發生率。「台灣勞動電氣安全作業協進會」將繼續努力不懈，為社會的感電安全事業貢獻一份力量。

「感電預防教育體驗中心」結合綠能的感電預防體驗館，除了提供綠能充電站功能外，內部設置感電預防教育體驗站，外部亦設置漏電檢查站等三大功能，提供勞動者進場前檢徹及教育訓練；誠摯地邀請各界人士和社區居民蒞臨參觀，一同參與感電安全知識的學習和推廣，共建安全社會。元太能源科技網址：https://www.electricbox.tw/