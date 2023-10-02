桃市府攜手遠雄港與桃園航空城共推「航空城自由貿易區」聯合招商

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

桃園市長張善政今（2）日上午出席「桃園航空城與遠雄自貿港區聯合招商記者會」，張市長表示，遠雄航空自由貿易港區擁有空運倉儲的豐富經驗，除了有稅費優惠，還有高效率的通關服務，再加上正如火如荼進行的桃園航空城計畫，深具發展潛力，因此本次聯合招商記者會，特別結合遠雄自貿港區及桃園航空城的優勢，共同推出「19+N」桃園航空城自由貿易專區，盼透過強強聯手，以及運用「前店後廠」、「境內關外」的營運模式，讓桃園航空城及遠雄自貿港區的未來發展得越來越好，同時讓大家看見桃園的未來發展潛力。

張善政指出，前行政院長毛治國曾任職於行政院及交通部，在多年前即提出「前店後廠」、「境內關外」的營運概念，其中遠雄自由貿易港區就是最好的案例，此次聯合招商主要是希望以遠雄自貿港區為「前店」、航空城及周邊產專區為「後廠」，亦或是遠雄自貿港區為「境內」、桃園航空城範圍為「關外」的模式，結合遠雄自貿港區免稅、通關效率高，以及桃園航空城待開發土地等優勢，啟動「桃園航空城自由貿易專區」，相信將會成為國內進出口等相關產業最想要進駐的區域。

遠雄航空自由貿易港區公司董事長葉鈞耀表示，遠雄自由貿易港區位處於桃園航空城計畫的核心區域，除了是推動桃園航空城的前導計畫外，更是台灣六海一空建設中，唯一的空港自貿區，致力於發展航空、貨運以及成為全球運籌中心，於民國95開始營運之後，是第一個結合多功能「境內關外」的自由貿易港區，擁有貨運站、加值園區、倉辦大樓、機放快遞倉、冷鏈物流專區及整合型國際物流中心等分區，園區企業不僅能從事簡易加工、深層加工及19種樣態的加值作業外，更能享有通關便捷、稅費優惠及更彈性的外勞雇用比例等措施，大幅提升國際競爭力。

葉董事長也說，遠雄自由貿易港區第二階段已於今（112）年7月營運啟用，為延續以往的成長動能，將透過境內關外、通關便捷、稅費優惠等3大重要措施與桃園航空城攜手合作，盼吸引更多企業廠商進駐遠雄自由貿易港區，並利用委外加工，以及「前店後廠」的作業模式，以桃園航空城、桃園市境內的工業區為經營腹地，讓進駐廠商不僅能以遠雄自由貿易港區為運籌中心外，也能將生產及上下游的供應鏈帶至桃園航空城，一起把「桃園航空城自由貿易專區」打造成最優質的營運基地，實現台灣成為全球運籌中心的願景。

今天的聯合招商記者會由前行政院長毛治國教授擔任MOU簽署見證人，毛教授表示作為桃園航空城計畫與自貿港區條例的推手，相當樂見當年推動的政策落地生根，而且開始成長茁壯，尤其是「境內關外」及「前店後廠」的營運概念，他也指出，台灣具有先進的高科技實力與綿密的國際網絡等2大優勢，這也成為桃園發展自由貿易港區的最大優勢，加上隨著桃園航空城計畫的推動，相信能讓台灣繼續在國際間扮演重要的樞紐型角色。

桃園航空城公司表示，桃園航空城自由貿易區是擴大自貿港區全球運籌服務及稅費優惠，延伸到航空城周邊產業專區，最適合台商及跨國企業設置亞太區域發貨倉庫、產業保稅供應鏈，進軍國際市場，希望強強聯手，運用「前店後廠」＋「串聯整合」及「運籌全球」，提升企業對外競爭優勢。

桃園航空城公司指出，桃園市政府聯合遠雄自貿港區藉由「前店後廠營運模式」，合作推出「19+N」航空城自由貿易專區，讓目標企業在航空城及周邊產業專區，進行擴大規模、數位升級，從事創新提升其附加價值，同時在物流運籌事業以外，能在桃園航空城自由貿易區從事貿易、報關、組裝、裝配、加工、製造、檢驗、測試等19種事業，更享有免關稅、貨物稅，增加其全球貿易的競爭優勢，從桃園起飛，推升數位經濟、高附加價值產業的群聚及蓬勃發展，使桃園市成為企業前進世界的首選貿易夥伴。

今日包括市議員陳美梅、張秀菊、梁為超、于北辰、副市長暨桃園航空城公司董事長王明鉅、交通局長張新福、地稅局長姚世昌、青年局長侯佳齡、新聞處長羅楚東、法務局長賴彌鼎、衛生局長劉宜廉、桃園大眾捷運公司董事長沈志藏、大園區長余誌松、桃園區副區長邱創正、前行政院長毛治國、遠雄航空自由貿易港區公司董事長葉鈞耀、桃園國際機場公司董事長楊偉甫，及各企業廠商代表一同出席。