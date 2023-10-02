東森直播電商今年營收挑戰20億 明年拚翻四倍

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東森購物總裁王令麟2日表示， 東森購物直播電商截到目前約已創造10多億元，2023年全年挑戰20億元，2024年希望翻四倍達到80億元營收目標。

東森直播電商已拓展至新加坡、馬來西亞、大陸等海外市場，東森光在大陸直播三個檔期，就做出5億元的業績，凸顯其發展空間還很大，未來東森直播將往全球市場發展。

東森直播目前以美妝、保健食品賣得最好，王令麟透露，大陸直播以銷售東森自然美產品及大陸品牌產品各占一半，未來在大陸不排除擴大自營商品銷售比重。王令麟舉台灣各大百貨公司的營業利益幾乎都不到2.5％，網路電商除了momo的3.5％，其它幾乎都沒有利潤空間，而東森購物6.5％，靠著就是自營商品的貢獻，傳統台灣直播電商若自己採購、規模不夠大亦難以撐起獲利空間，但東森購物300多億元營收200多億元採購，已夠一定的經濟規模。

王令麟強調，在大陸做直播，賺錢有限，但是打市場影響力及打品牌，卻非常有影響力，例如亞馬遜(Amazon)賣東西創造出幾千萬流量同時另一方面也販賣廣告一年賣三百萬元，目前大陸知名電商如天貓、阿里等，不是靠賣產品而是靠賣廣告。

另外，東森購物希透過在大陸發展直播電商，把台灣的產品銷售至大市場，讓台灣中小企業賺到錢，王令麟強調，再不搶機會，台灣優勢會不見