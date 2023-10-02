好康不斷 Snoopy首次驚喜出現在台安藥局

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

Snoopy首度與台安藥局聯盟，針對幼兒推出「親子時光野餐籃組合」，即日起至台安藥局全台門市購買6罐「法國百年乳品大廠出產之金雀賦奶粉」 就可以免費得到市價4,356元的Snoopy親子時光野餐籃一組。

台安藥局成立至今已23年，目前全台展店中，分布在台北、新北、台中、台南、高雄、屏東等縣市，是一群專業且敬業的醫師、藥師、營養師團隊組成，致力讓顧客享有品質保證的商品及諮詢。而台安藥局的優秀團隊，特別針對幼兒推薦法國原裝進口-金雀賦奶粉，金雀賦幼兒成長配方含有豐富鈣質、植物性DHA及ARA、乳鐵蛋白與多種維生素礦物質，是滿足幼兒成長需求的最佳營養選擇。

這次Snoopy和台安藥局聯盟的活動，提供珍藏的野餐籃、野餐墊以及數字油畫，野餐籃採用精品設計概念，簡約高級的風格，超級時尚，30L超大容量，放6-8杯手搖飲都不是問題；野餐墊特別選用厚的牛津布，有質感且環保又安全產品，光是製作成本就是一般塑膠品的3倍，數字油畫也是特別設計，具有相當的紀念價值，光是商品價值就超過4,000元，將優惠回饋給粉絲。

即日起至全台各台安藥局連鎖店，購買6罐「法國百年乳品大廠出產之金雀賦奶粉」就可以免費得到市價4,356元的Snoopy親子時光野餐籃一組。