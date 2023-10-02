《國際產業》1理由 本田韓國今年賣得超爛

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】經過仔細分析後，日本本田汽車韓國分公司（Honda Korea）發現，今年前8個月銷售量年減近7成，主要原因應該是新車款推出太少所致，故正強化產品線新車種類，希望能重新挽回韓國車主的心。

亡羊補牢之下，本田韓國公司最近推出兩款全新車種，包括3.5公升傳統汽油動力的Pilot，還有2.0公升油電混合的CR-V休旅車。另外，也規劃下個月把油電混合系統轎車Accord，納入系列產品當中。

在本田這次痛定思痛增加新車種類販售之前，這家日本汽車製造商在韓國只有賣兩款車型，3.5公升汽油為動力Odyssey箱型車（minivan），以及1.5公升汽油渦輪增壓休旅車CR-V。

本田韓國樂觀預估，藉由即將推出的新增車款，可望改善目前孱弱的銷售頹勢。根據統計，本田汽車韓國公司今年迄今業績不好，比日本同業還要來得差很多。韓國汽車協會KAIDA計算，今年前8個月，本田在韓國銷售量，從去年同期2,277輛大減至709輛。

相反地，豐田汽車韓國分公司的銷售量，卻從4,188輛增至5,333 輛，成長27%。至於豐田旗下豪車品牌Lexus，在韓國銷售數量更是從4,062輛，暴增至9,129輛，足足成長超過一倍。

過去幾年期間，日本汽車在韓國銷售量下滑，主要是韓國和日本在2019年有政治上的紛爭，進而衍生至汽車出口限制上。作為報復下，同年日本也加強控管，限制出口韓國幾種重要的高科技材料。

為了服務韓國新一代的年輕車主，本田於4月架設線上服務平台，同時也為不太懂網路的老一代車主，保留9家實體展示與維修店面。韓國是本田繼澳洲於去年之後，第2個採用網路販賣的國家。

本田表示，一旦使用線上平台，在韓國所有車輛均實施統一售價政策，以確保公平性與透明度。2017年，特斯拉在韓國開啟網路賣車後，獲得年輕人一片好評，現在韓國無論大小車廠或進口車商，普遍都已習慣使用線上販售平台。