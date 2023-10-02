《金融股》臺企銀精進數位服務 向學子發放創意召集令

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【時報記者林資傑台北報導】臺企銀(2834)為精進數位服務、持續招納具未來潛力的青年才俊，今年再度舉辦「2023校園金融科技創意挑戰賽」，以「放膽做夢．想像可能」為競賽主軸，冀以學子們在金融領域勇於跳脫框架，應用所學強化創意思維、帶動創新，即日起開放報名至10月30日止。

臺企銀為推動金融科技創新發展，匯集校園科技創研能量，以培育未來金融科技生力軍，去年首度舉辦「校園金融科技創意挑戰賽」，廣受熱烈迴響，吸引近千位學生參與，187件作品投稿參賽。

臺企銀表示，學生此次參賽不僅能在金融科技領域展現創意和才華，還能與業界專家交流互動，累積職涯競爭力與實戰經驗。且此次競賽共設置前3名與最佳潛力獎1名，冠軍可獲10萬元、亞軍5萬元、季軍3萬元，最佳潛力獎2萬元，總獎金高達20萬元。

此外，臺企銀現正舉辦「第二屆全行金融創意競賽」，競賽主題包羅萬象，不限數位科技、流程優化及創新業務拓展均可提案參賽，期望激盪內部金融專業與創意發想，並促進團隊合作，創造出更具前瞻性和實用性的解決方案，驅動企業永續及數位雙轉型。

臺企銀表示，舉辦金融創意競賽，主要為激發行內員工創新發想，培養具潛力的金融創意人才，以推動優質服務及數位轉型發展。12月決賽當日將選出前3名與佳作1名，並提供競賽獎金，鼓勵員工持續創新及自我挑戰的精神。

臺企銀近年積極推動數位金融發展，以安全感、客戶優先、設計思維、創新經驗等SCDI四大面向推動數位轉型，為客戶打造有感數位金融優質服務，更積極培育數位人才，透過深入校園產學交流活動及舉辦內部創意競賽方式，挖掘並廣納優秀潛力人才。