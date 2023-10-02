《航運股》華航新形象廣告 YouTube 3小時12.6萬次觀看

【時報記者莊丙農台北報導】華航(2610)今日推出2023年全新品牌形象廣告「#這一刻讓旅行更深刻」，中午12時於China Airlines中華航空YouTube頻道及Facebook、Instagram粉絲專頁同步首播。全球旅運需求持續強勁，旅行再度成為國人生活的共同嚮往，華航將旅程中酸甜苦辣的回憶轉化為廣告創意，以詼諧手法勾起大眾心中最難忘的「這一刻」，透過共感力十足的橋段引發共鳴，期待旅客與華航一起從心漫遊世界美好。影片上架3小時，YouTube頻道已經吸引12.6萬人次觀看。

「#這一刻讓旅行更深刻」以真實呈現大眾的經驗為出發點，旅行的美好是各種情緒的總和，不論是暢遊日本、天天吃喝玩樂買不停歇的鐵腿時刻，或是前進紐西蘭挑戰高空跳傘極限運動，想拍照但臉部表情失控的美麗時刻；還有在海島度假擁抱陽光沙灘，意外的曬痕引發回頭率破表的另類注目，以及同遊紐約旅伴讓人哭笑不得的抓狂心情，又或是像談了場煙火般的異國戀曲，尷尬到不行的冏臉時刻。一幕幕自然又有趣的畫面，讓人想起似曾相似的深刻回憶，不自覺會心一笑，更喚起大家對旅行的渴望，與華航共譜深植人心的精彩時刻。

華航近年來推出的形象廣告深獲大眾喜愛，2017年「#帶爸媽去旅行」、2018年「#說好的旅行呢」至2019年「#旅行帶給你的紀念品」，以感性又饒富趣味的方式傳遞旅行的意義，成為各界熱烈討論的焦點話題，連年榮獲國內外廣告創意獎項肯定。邊境解封將滿周年，華航延續「旅行」的品牌核心，繼2022年「#用旅行寫新的故事」，再推全新「#這一刻讓旅行更深刻」形象廣告，鼓勵旅客重新出發。