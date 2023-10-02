「港灣1號院」山海河港環景包廂 媲美星級飯店在家更勝度假

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高雄獨有的中秋熱氣球嘉年華受到各界廣大迴響，2023年將於愛河灣盛大舉辦，十月即將登場的還有首屆「TTXC台灣文化科技大會」，將在高雄流行音樂中心舉辦，吸引全台、甚至全球科技人前來，再掀一波高雄觀光熱潮。

愛河灣景色優美，周邊緊鄰壽山、港灣特有景觀，隨著高雄流行音樂中心、港埠旅運中心、駁二藝術特區、輕軌等周邊重大建設陸續到位，觀光人潮日益增加，愛河灣同時鄰近漢神及大立百貨商圈，絕佳生活機能與景觀，成為景觀大樓推案熱點。

相鄰愛河灣「港灣1號院」，基地座落高雄五福四路上，前身為高雄知名的華王大飯店，經原址拆除重新規劃興建，將打造為地下6樓，地上37樓的超高大樓。基地四面臨路，高樓層可飽覽山、海、河、港無敵美景，如此優勢，也讓「港灣1號院」一公開就刷新高雄小宅成交新紀錄，「港灣1號院」為打造摩天大樓地標，全棟以RC＋SRC鋼骨結構，邀請到日本大成建設監造，承襲日系施工與品管標準。

受全球通膨、原物料均漲價等因素影響，建案成本增加，市中心可開發大面積土地日漸稀缺，地段好的建案產品更是搶手。華王大飯店改建的「港灣1號院」，主打稀低自備入主「海景宅」2-3房，訂金到交屋68萬起、1房訂金到交屋也只要55萬起，超低自備的優惠方案，有效刺激買氣，也因地點具有增值性，加上優質規劃，公開銷售不到一年創下漂亮銷售佳績。規劃14-36坪、1-3房格局，奢華渡假公設會館，可盡覽灣區美景的露天泳池、親子遊戲室、健身房等，入住「港灣1號院」，享有無敵景觀與多元公設，每月繳一點管理費，回家就像在星級飯店度假的頂級享受，買房就像買進飯店俱樂部。

想擁有一間看港景、河岸美景的住宅，但通常具備如此條件的物件至少需3、4千萬以上，「港灣1號院」低自備款、付款輕鬆條件，不只置產客青睞，也吸引不少醫師、律師、自營商等客層購入作為退休或度假宅用，容易入手的優勢也吸引年輕首購族買房圓夢。