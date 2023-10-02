固定污染源空污費修正 新增排放大戶費率級距

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環境部今（2日）公告修正「固定污染源空氣污染防制費收費費率」，新增排放大戶費率級距及調整甲苯、二甲苯等有害空氣污染物種費率，其中大戶業者有102家，整體而言，預期每年可減少約9,000公噸空氣污染物排放。

環境部表示，今天公告修正「固定污染源空氣污染防制費收費費率」，其中一項就是新增大戶費率級距，促使大型固定污染源，強化其防制設備處理空氣污染物排放，新增加排放量大戶業者適用的級距與費率，以經濟誘因方式，降低空污季節的污染排放。

另外，本次也調整甲苯、二甲苯等有害空氣污染物種費率，將甲苯與二甲苯費率，調高2至3倍，促使業者減少有害空氣污染物種排放。

環境部進一步表示，本次收費費率再次修正，預估影響對象，主要為電力業、鋼鐵業、石化業及水泥業等102家業者，希望藉由經濟誘因機制，鼓勵公私場所自主改善製程減少空氣污染排放，除可減少空污費支出成本，也達改善空氣品質目的，創造環境與經濟雙贏。

環境部指出，公私場所於2024年1月申報2023年第4季（10月至12月）固定污染源空氣污染防制費時，即適用前述規定，提醒業者要特別注意。收費費率詳細內容，可至環境部網站（網址：https：／／oaout.moenv.gov.tw／law／）「主管法規查詢系統」網頁查詢。