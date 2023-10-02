華為是突破美國封鎖還是說大話？蘇姿丰這樣說

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【中時新聞網 邱怡萱】華為新手機晶片採用中芯7奈米製程震撼業界，被譽為半導體女王的AMD (超微)董事長兼執行長蘇姿丰受訪時，被問到華為是突破美國封鎖還是說大話，她則不置可否。

蘇姿丰接受《The Verge》專訪時，被該媒體提問，華為新手機搭載的晶片麒麟9000s由中芯7奈米代工生產，這是驚天動地的地緣政治事件，還是胡說八道？蘇姿丰則回應，「我不知道是否應該稱之為驚天動地的地緣政治事件」，但是，技術被認為對國安至關重要，這件事是毫無疑問的。

蘇姿丰進一步表示，從美國的角度來看，我認為我們希望確保技術領先地位，再者，美國政府在這方面也花了很多精力。而她看待這些事情的方式是AMD是一家全球性公司，大陸對我們來說是一個重要的市場，公司已向大陸出售了許多與消費品相關的商品，「我們有機會採取平衡的方式來處理其中一些地緣政治問題」。

此外，蘇姿丰也談及多項產業議題，包括與台積電之間的合作，她稱台積電很出色，是世界上最優秀的，且擁有先進和領先技術，AMD非常高興能與台積電合作。針對英特爾涉足代工，是否促成AMD與其合作，台積電霸主地位恐被挑戰的議題，她則說AMD始終關注誰是最好的合作夥伴，「對我們來說，最重要的是真正致力在尖端技術的公司」。

另外提及與輝達的競爭，蘇姿丰表示，雖然輝達已經成為AI領域的領先者，但她對AMD的MI300晶片效能相當樂觀，「我們看到了巨大的機遇」。

文章來源：The Verge