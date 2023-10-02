啟弘攻日本病毒載體市場 進駐千葉、結盟帝人集團

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啟弘（6939）搶攻病毒載體市場加馬力！2日宣布，在日本東京成立子公司，並進駐千葉再生醫療聚落，拓展製造與檢測事業；另外，該公司今年3月已與帝人集團結盟，合作布局日木市場。

啟弘表示，已與日本三井不動產株式會社簽約，正式進駐柏之葉智慧城市的生命科學商業園區。初期將設立產程實驗室及業務辨公室，提供研發使用的病毒載體，推動細胞與基因治療由研發到商業生產的一站式服務。

柏之葉智慧城市位於東京近郊的千葉縣柏市，城市發展目標是要創造「新產業創造」、「健康長壽」以及「環境共生」，生命科學領域是重要主題之一，周邊有東京大學、千葉大學、日本國家癌症中心醫院等重要生醫研發單位，可進行下一代醫學和生物技術的研究與應用。

柏之葉據點，可讓啟弘快速進入關東新興再生醫療聚落，與聚集於此的學研單位、生技醫藥和新創公司展開合作，開發病毒載體製造業務。

啟弘今年三月與帝人集團Teijin、Mediridge合作開發日本市場。帝人集團、日本組織工程株式會社（J-TEC）、日本國立癌症中心和三井不動產株式會社，在柏之葉合作開發再生醫療平台。目標是為癌症等未解決的疾病創造創新療法，打造細胞與基因治療（CGT）從研發到商業生產的一站式服務。

董事長阮大同今年8月在日本Link-J 座談會中表示，啟弘病毒載體製造和測試的技術，可滿足日本企業和學術機構從研發到商業化生產階段，對關鍵性材料的需求，助力日本細胞與基因治療開發公司和研究機構，從臨床前研究到臨床一、二期試驗的開發與製造，以支持新藥的開發和上市。

根據MarketsandMarkets調查報告，2022年全球再生醫療（細胞治療、基因治療、組織工程）市場規模約為122億美元，預計到2027年將達406億美元，年複合成長率為27.2％，其中與基因傳送技術有關的市場約占了2／3。病毒載體是傳送治療基因的重要工具，已被證明是將治療基因傳遞到目標細胞的有效工具。

病毒載體製造市場預計從2023年的55億美元，增加至2028年的128億美元，年複合成長率18.2％。目前全球有超過2,000項細胞與基因治療正在進行臨床試驗，將驅動病毒載體市場的快速成長。