號召救血荒 創意家行銷公益捐血日加碼送吉安米

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

時序即將進入秋冬血荒，為使醫療用血運用無虞，中秋連假後上班首日，創意家行銷在台北市大同區寧夏商圈的熱銷建案「首岳」接待中心舉辦「捐血做公益 邀您來+1」，全公司總動員，事前員工即踴躍登記捐血超過50袋。為鼓勵鄰里鄉親一起參與響應，創意家準備健康取向捐血禮包，凡捐血250c.c贈送一包花蓮吉安鄉五榖米、捐血500c.c贈兩包。「首岳」基地暨接待中心就正鄰家樂福重慶店，不少採買民眾現場路過、共襄義舉不錯過，順勢加入捐血隊伍並抱回吉安米，氣氛相當熱烈。

台北市大同分局就在「首岳」對街，員警相揪就近過來捐血，雙連里辦公室也向里民廣播，呼喚大家對捐血的重視和參與，定期捐血其實有諸多益處，可促進新陳代謝，降低罹患心血管疾病，好處多多。創意家相當注重員工健康，董事長王明正鼓勵同仁在身體健康情況適宜下，能捐就捐，並打頭陣率先登上捐血車，成功通過評估，捐血250c.c，員工脫下日常西裝筆挺的代銷人制服套裝，全員換上短袖紅色POLO衫，王董笑稱，這樣更方便挺出手臂捐血，連挽袖動作都不用。

創意家深耕雙北預售屋、新建案市場多年，並積極參與社會公益，過去曾舉辦過大型公益園遊會、捐助白米給學童營養午餐、贊助慈善路跑、捐款給偏鄉書屋等等。這次創意家公益捐血日受到各界先進支持，除了「首岳」都更實施者聖得福建設的執行長洪正雄親自到場，台北市議員陳炳甫辦公室、大同區雙連里辦公室也一起大力宣導，目標讓捐血車能募集越多血袋越好，扮演及時雨為挹注血庫善盡心意。