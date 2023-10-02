全球金融市場大幅震盪 勞動基金8月收益少480億

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勞動部今(2)日公布最新勞動基金運用情形，勞動基金截至8月底之評價後收益數為5773.6億元，收益率10.44％，受各主要國家為抑制通貨膨脹仍持續緊縮貨幣政策影響，與7月收益數6254.2億元相比，8月單月收益數減少約480億。

勞動部統計，截至今年8月底止勞動基金規模為6兆60億元，今年以來全球金融市場大幅震盪，截至8月底之評價後收益數為5773.6億元，收益率10.44％，8月單月收益數為-480.6億元。

其中新制勞退基金規模為3兆9172億元，收益率 10.34％；舊制勞 退基金規模為 10069 億元，收益率11.84％；勞保基金規模為8670億元，收益率11.62％；就保基金規模為1623億元，收益率2.41％；勞職保基金規模為362億元，收益率0.98％；積欠工資墊償基金規模為164億元，收益率4.34％。

受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為5113億元，收益率為11.67％；受農業部委託管理之農民退休基金規模為120.2億元，收益率為9.49％。

勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，勞動基金辦理各項投資以長期、穩健角度，多元分散布局於國內、外股票、 債券及另類資產，藉以降低金融市場波動對基金收益影響，並獲取長期穩健之投資收益。

就長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多的平均報酬率為 5.14％，國保基金近10年多平均報酬率為5.47％，長期投資績效穩健。

劉麗茹指出，各主要國家為抑制通貨膨脹，雖然面對經濟衰退的疑慮，仍持續緊縮貨幣政策，加上近期產油國家延長減產協議，推升能源價格持續上漲，增添通貨膨脹及經濟成長壓力。

展望未來，台經院於8月25日公布最新景氣調查，由於電子產業旺季，科技產品出口、外銷訂單與生產表現回升，7月製造業營業氣候測驗點結束先前連3月下滑態勢也轉為上揚，各項經濟數據衰退幅度多已逐漸縮小， 預估明年第1季或第2季有可望出現較為強勁的復甦力道。