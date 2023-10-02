屏東鐵道文化祭國慶連假開幕 潮州鐵道園區2天免票入園

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2023屏東鐵道文化祭10月7日於潮州鐵道園區開幕，連續2天免票入園，除了主題表演與市集，並推出限量鐵道餐盒。屏東縣政府表示，活動串聯屏東鐵道沿線6個鄉鎮市，從10月7日至11月26日，超過60場鐵道文化活動，邀請民眾國慶連假走訪屏東，感受迷人鐵道風情。

屏東縣政府文化處表示，首屆屏東鐵道文化祭以「爭氣時代 × 移動風景」為年度主軸， 10月7日、8日接連2天開幕活動，從下午2點至8點半於潮州鐵道園區盛大登場。7日當晚5點半開幕儀式，邀請金曲獎台語歌王許富凱與屏東聯合管樂團攜手演出，跨界合作演唱多首與鐵道相關的歌曲，讓樂迷一飽耳福。

開幕翌日則精心安排今年度在紀錄片界引起廣大迴響的《南方寂寞鐵道》首度戶外播映，導演蕭菊貞現身分享，更特別力邀台灣民謠大師陳明章獻唱鐵道組曲，包括本片主題曲《南方寂寞火車》和陳明章火車主題的精彩創作《蘇澳來ㄟ尾班車》及《阿嬤的五分車》。

搭配歡慶開幕，一連兩天推出彩繪列車行駛潮州站至潮州鐵園道園區，從潮州火車站發車往返園區南方小站，每天8班次，憑專列票根還可兌換活動限定印花手拿包；還有活動專屬的「鐵道便當」，以莒光號火車的外盒設計，包括車城洋蔥、石斑及午仔魚多種屏東在地鮮美食材，每日限量販售200個。

同時，開幕2天園區全時段免票入場，除了精彩主秀，還有60家在地特色品牌的市集、融合觀眾聲音及互動丑劇的各式街頭表演，將與遊客們歡度最爭氣的鐵道盛宴。

屏縣府文化處表示，屏東鐵道文化祭結合屏東鐵道沿線屏市、竹田、潮州、枋寮及枋山6個鄉鎮市，透過不同主題的鐵道文化活動，「藍皮列車」、「鐵道走讀」、「鐵道講座」、「南方，寂寞鐵道」巡迴播映、「藝術宅急便」、「潮庄小旅行」等，詠唱屏東鐵道歷史，也看見鐵道沿線的多元族群文化。