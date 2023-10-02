公費流感疫苗開打首日 台中校園逾9百名學生施打

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

公費流感疫苗2日開打，台中市共採購81萬1300劑四價流感疫苗，將分兩階段進行施打。台中市2日僅私立葳格中學附設小學安排校園集中接種，約有900多位學生登記施打；台中市衛生局指出，全市預定接種學校共410間，預計於11月15日前完成。

秋冬季進入流感好發季節，根據疾管署監測資料顯示，國內今年已累積728例流感重症個案、156死亡。台中市衛生局指出，目前市內有61例流感重症個案，其中9例個案死亡。本年流感疫情較於去年同期明顯升溫，台中市已採購81萬1300劑四價流感疫苗，其中78萬8100劑提供公費對象接種，1萬9000劑提供高中職以下教職員與學生一同在校接種，200劑提供居家托育人員接種，另4000劑提供設籍台中市低收、中低收入戶家庭成員及市府防疫人員接種。

針對校園集中接種部分，台中市2日僅私立葳格中學附設小學安排施打，衛生局長曾梓展2日上午前往視察，約有900多位學生登記接種疫苗。另外，衛生局指出，全市預定接種學校共410間，包含國小、國中、高中／職及五專1至3年級學生，預計於11月15日前完成施打。

曾梓展指出，今年度公費流感疫苗共分2階段接種，第1階段今日起施打，第2階段則為11月1日起施打，採購廠牌包括賽諾菲、國光、東洋及高端4家，疫苗配送採「先到貨、先鋪貨、先使用」原則，民眾接種疫苗的廠牌將依對象採「隨機」安排方式，不受理指定廠牌。

衛生局表示，台中市流感疫苗種採雙軌方式，民眾可至台中市疫苗預約平台預約或逕洽合約院所預約接種，目前疫苗預約平台已有1160位民眾預約流感疫苗。另，65歲以上長者接種流感、新冠肺炎或肺炎鏈球菌疫苗任1劑，均送10劑新冠肺炎快篩試劑，每人最多30劑，另接種新冠肺炎再加送500元禮券。