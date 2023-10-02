《產業》優惠+開學發功 機車雙雄銷售雙增

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【時報記者葉時安台北報導】機車雙雄價格戰延燒，台灣機車九月單月戰報出爐，雖然受到民俗月，但優惠頻發且開學旺季加持，台灣單月機車總市場銷售9萬578台，月增6.56%、年增20.24%，突破9萬台。三陽以3萬6119台創下連續17個月單月銷售冠軍，而光陽祭出KYMCO GP125最低3.98萬元優惠方案，不到兩個月時間總數6.5萬台，不過9月單月光陽銷售3萬1160台，銷售位居第二，市占達34.4%。

三陽工業(2206)9月銷售3萬6119台，月增加2676台或8%，年增加7091台或24.43%，連續17個月單月銷售冠軍，市占率39.9%，也創下歷史單月市占率次高紀錄，最高是在2023年7月的41.2%。

三陽單月以3萬6119台創下連續17個月單月銷售冠軍，而光陽祭出KYMCO GP125最低3.98萬元優惠方案，9月20日結束方案，不到兩個月時間總數6.5萬台，不過9月單月光陽銷售3萬1160台，銷售位居第二，市占達34.4%。山葉單月銷售1萬1910台，市占13.1%，排第三；gogoro銷售5351台，市占5.9%，聯名無印良品車款持續發酵。

台灣機車總市場連9月銷量達60萬6699台，三陽累積銷售23萬6484台，年增加5萬7408台或32.06%，累積市占率達39%。光陽累積銷售17萬1131台，市占28.2%；山葉10萬3148台，市占17.0%；gogoro銷售4萬13台，市占6.6%。

三陽表示，九月適逢傳統民俗月，但三陽國民神車迪爵車系銷售量不減反增，九月迪爵車系共領牌1萬3862台，相較上個月逆勢成長40%。且適逢暑假開學旺季，頗受年輕族群歡迎的賽道之王JET車系以單月銷售5262台稱霸125cc高價運動速克達市場級距鰲頭，相較上月逆勢成長11%。

三陽MMBCU/ DRGBT雙王銷售破10萬台，SYM在150c.c.水冷級距投入以性能掛帥的性能跑車–DRGBT，以及實用舒適取向的跑旅旗艦–MMBCU，除了針對兩種不同族群的需求做出車體設計，同時都搭載高性能158c.c.水冷引擎，以及ABS、TCS雙電控系統、中置避震、智慧油電ZRSG等科技配備，讓SYM在150c.c.水冷級距中拿下市場占有率的冠軍。