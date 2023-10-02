衝打氣！彰化公費疫苗村里設站 學童11日進校開打

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公費流感疫苗開打，其中彰化縣65歲以上長者為第一波施打對象，就算打完可以領到10劑快篩劑，但開打首日打氣平平。衛生局表示，過去因疫情疫苗打氣高，今年疫情趨緩打氣平，接下來將安排村里設站，讓長輩能在社區施打，另外11日開始將進入校園幫學童施打。

秋冬季節到來，各種病毒蠢蠢欲動，全台從今起施打流感、肺炎鏈球菌疫苗，彰化各大醫療院所皆有提供施打，衛生局表示，中央今年提供4家廠牌疫苗，包括國光、賽諾菲、東洋與高端，其中東洋是細胞型疫苗，其餘3種則是傳統疫苗，不過效果和副作用其實都差不多。

其中彰化基督教醫院開打情形，一早8點半就有長者到醫院排隊，依序排隊填表、量血壓，最後由醫師問診後開始施打，在施打完疫苗以後，還能拿到2盒共10劑的新冠肺炎快篩劑。

衛生局表示，今天上午打氣和以往差不多，前幾年因新冠肺炎疫苗施打情形，讓65歲以上長者的流感疫苗施打率高達6成，接下來將安排在村里設站，讓行動不便或受交通影響等因素無法到到醫療院所的民眾，在社區就能施打。

衛生局提醒，現在包括COVID-19次世代疫苗、肺炎鏈球菌疫苗、流感疫苗都能透過「彰化縣疫苗接種預約e點通」線上預約，也希望65歲以上長輩能接種這3支疫苗，以提升保護力。

另外2日開打長者為第一波，接下來5日將至社區設站，讓長輩在社區就能施打疫苗，學童的部分預計11日進入校園施打，將在最近徵詢學童家長意見，若沒在校園施打，也能到醫療院所施打。