Q3買賣移轉五季最高 房仲：全年有望達29萬棟

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缺工緩解、交屋潮支撐，加上政府釋出新青安房貸政策帶動剛性購屋需求穩定，六都9月買賣移轉2.1萬棟，月增4.4％、年增14.8％，是今年以來連三個月年增率轉正成長，並帶動第三季六都買賣移轉棟數創下五季以來新高，房仲業者以此趨勢推估，今年全年全台交易量有機會超過29萬棟。

根據六都地政局2日公布資料顯示，與8月相較，除了南台灣的台南、高雄衰退外，其餘四都均較上月成長，與去年同期相較，六都同步正成長，其中又以台北、新北年增30.8％、28.7％成長最為明顯。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，去年下半年房市的市況低迷，今年7至9月利空出盡，整體市場呈現自用當道，移轉棟數已經連續三個月年增率翻正，對比過去景氣熱絡時交易量動輒30萬棟以上，目前房市表現不強也不弱，全年有機會超過29萬棟。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，政府近年雖持續祭出打炒房政策，但仍堅守「保障自住」的原則，下半年政府陸續釋出換屋有條件解禁限貸，以及新青年安心成家優貸，催出剛性買盤，尤其是新青安拉高額度，又享有地板價低利，帶動低總價中古屋買氣，因此政策上路後，交易量逐月回暖，包括台北、桃園，都在9月寫下今年單月新高。

以今年前三季來看，六都合計買賣移轉棟數為16.8萬棟、年減10.3％，仍創下五年來同期新低，六都中北北桃三都年減幅均超過一成，中南部三都則在一成以內。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，今年缺工、缺料逐漸緩解，各地新屋交屋潮陸續出現，加上新青年安心成家優惠貸款方案上路後，不少原本就有購屋計畫的民眾加速決策速度，使房市買氣穩步回升。未來新屋完工潮將陸續出現，將挹注交易量表現，不過，總統大選、全球經濟局勢等變數，市場可能會出現暫時觀望氣氛，房市前景仍須審慎看待。