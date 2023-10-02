《金融》外資9月賣超新興亞股110億美元 台股提款居冠

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【時報記者任珮云台北報導】全球股市9月利空消息不斷，包括美國聯準會（Fed）轉鷹、美債殖利率維持高位、美國政府關門不確定性等陰影籠罩，導致股市信心不足，呈現下跌震盪走勢。從資金流向來看，外資9月賣超新興亞股達110億美元，尤以台股遭賣超58.9億美元為最多，再來是印度失血19.3億美元，南韓也擴大賣超16.9億美元。

今年以來最吸金的新興亞股是印度，獲外資買超金額151.0億美元，接著是南韓的63.1億美元；賣超則以泰國的45.3億元最多，台股也擴大賣超21.8億美元。2023年以來，亞股以台股漲16.93%最強，再來是越南的14.60%及南韓的10.22%，但泰國跌11.82%最弱，其次是菲律賓的3.75%跌幅。

中信成長高股息（00934）經理人張圭慧表示，Fed「放鷹」程度超乎市場預期，美股聞訊後連日走弱，且在外資持續賣超下，連帶影響台股9月下旬走勢較為疲軟，短線仍不脫震盪整理格局，但隨著時間進入第四季旺季，且在基本面仍穩健、選舉行情將啟動下，未來表現空間依然值得期待。

張圭慧指出，儘管人工智慧（AI）概念股近期因漲多而面臨評價面拉回整理的盤整格局，目前正逐步築底中，長期趨勢仍持續向上，且後續仍有新應用問市，可望為相關AI概念股帶來新一波動能，而台灣在全球供應鏈中扮演重要角色，樂觀看待台廠未來的業績表現，建議投資人可靜待籌碼沉澱後分批承接。