《金融股》合庫兒福聯盟認同卡 消費兼做公益

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【時報記者任珮云台北報導】合庫金(5880)旗下合作金庫銀行與財團法人中華民國兒童福利聯盟文教基金會攜手合作，於今(10月1日)宣布正式發行「合庫兒福聯盟認同卡」，特別將每筆一般消費提撥0.25%回饋予兒福聯盟，作為慈善公益用途，同時更提供紅利回饋，一般消費每滿新臺幣25元，即累積紅利積點一點，該點數可至7-11、全家兌換豐富商品，亦享有市區停車、國際機場停車、機場貴賓室服務、24小時道路救援以及高額旅遊平安險等優惠。讓「合庫兒福聯盟認同卡」的卡友除了享有當下消費的基本回饋外，還可以做公益回饋社會。

兒福聯盟目前全臺共有23處服務據點，以單親兒童的家庭照顧、收養、出養、失蹤兒童協尋、棄兒保護、托育諮詢等服務，提供相關之協助及照護，提倡與孩子共創更美好的世界。本次「合庫兒福聯盟認同卡」卡面以溫馨的圖像及顯眼的色調將兒福聯盟吉祥物「泡福」及「心仔」納入設計理念，「泡福」擁有召喚愛的超能力，溫柔而堅毅，熱心又專業，支持需要幫助與關懷的孩子；「心仔」代表社會大眾守護孩子，與孩子們攜手共創更美好的世界，透過各項倡議及服務為孩子賦能，幫助孩子從小扎根，成為自己理想中的大人。

合作金庫銀行在持續提升金融服務品質的同時，持續深耕企業公益服務，過去曾發行過心臟病兒童基金會認同卡等相關公益卡片，每月皆會提撥每筆一般消費0.25%回饋予基金會；i運動卡提撥每筆一般消費0.25%協助國內偏鄉體育運動發展，培育青年體育優秀人才；針對環保議題發行的無限金鑽卡，提撥每筆一般消費0.1%捐助予國內生態環境保護公益團體，落實綠色金融永續發展的精神。此次希望藉由發行「合庫兒福聯盟認同卡」，落實ESG之企業社會責任。