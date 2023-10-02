外資掃貨3大高股息ETF 買超緯創居冠、敲進4檔AI股

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【旺得富理財網 王順泉】中秋節連假結束後，台股今天一開盤就跳空上漲，開高走高氣勢如虹，終場大漲203.57點，收16557.31點，攻上半年線，成交量擴增至2821億元。台積電甩iPhone 15發熱元凶，大漲10元；AI股群起反攻，緯穎、健鼎漲停，緯創盤中漲停、收盤仍大漲逾9%，英業達、廣達強彈逾6%，盤面氣氛轉趨熱絡。

今天外資買超63.80億元，投信買超53.60億元，自營商買超35.35億元，合計3大法人買超152.75億元。

今天AI股大反攻，外資買超第一名赫然就是盤中漲停的緯創，大買3.38萬張，其他加碼較多的AI相關族群還有欣興、廣達、宏碁等，入列買超前10名。不過，同樣是AI代表性個股，英業達卻遭賣超5千餘張。

除了AI，今天外資買超排行榜中最引人注意的是高股息ETF，連續3檔囊括第2~4名，分別是0056敲進1.9萬張、00929加碼1.88萬張、00878買進8千張。

法人表示，台股8月至9月陷入整理，2個月來指數修正約8百點，不少AI股重挫2~3成；9月底國發會公告景氣亮出第10顆藍燈，顯示景氣已低迷很久，據歷史統計，在藍燈的尾聲投資台股，勝率高達100%。今天台股拉出長紅突破半年線，KD在低檔出現黃金交叉，後市若能續強站上季線，這波中段整理可望宣告結束。

外資今天買超上市個股前10名為：緯創(3231)33859張、元大高股息(0056)19013張、復華台灣科技優息(00929)18856張、國泰永續高股息(00878)8014張、富邦恒生國企正2(00665L)7357張、群創(3481)6275張、欣興(3037)5464張、廣達(2382)5323張、華航(2610)5191張、宏碁(2353)3762張。

外資今天賣超上市個股前10名為：矽統(2363)12712張、友達(2409)12206張、新光金(2888)11621張、中鋼(2002)10803張、開發金(2883)8688張、長榮(2603)7180張、長榮航(2618)5618張、國泰金(2882)5189張、仁寶(2324)5169張、英業達(2356)5046張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。