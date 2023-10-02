農民苦嘆「滿滿蟲害 如何處理」 宜縣府給建議竟是這方式

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宜蘭縣有民眾在臉書PO文求解，表示田裡「已噴2瓶藥了，還是一堆蟲，要如何處理？」看著滿滿的蟲爬來爬去，不少網友直呼「太噁了！」。縣議員林錫明今（2日）偕同縣府農業處同仁實地勘察；農業處表示，該蟲卵為斜紋夜盜蟲，有效消除蟲害方式為翻土後淹水，蟲就會淹死，也會請各公所協助勘查解決問題。

有民眾在臉書「宜蘭知識＋」社團PO文表示，「求解，已噴2瓶藥了，還是一堆蟲，要如何處理」，不少網友直呼「太噁了」、「炒三杯了」、「鹹酥配酒還不錯」；也有許多網友回應，「田菁翻掉就沒這些蟲蟲了」、「使用費洛蒙可有效降低」、「像蘇力菌和適用農藥可解決，不過抓來餵雞鴨也不錯」等留言。

簡姓農民深受其擾，請林錫明和宜蘭市民代表林飛身協助解決蟲害問題，遂雙林今日偕同農業處及市公所同仁一同前往勘查；該農民指出，種田逾20年，很少看到這麼多蟲，他種的菜都被吃掉了，且蟲都是從田裡爬出來的，「那棵樹的葉子也被吃光光」，蟲都先吃菜葉、再吃田菁，怎麼撿也撿不完。

林錫明說，田區翻耕後淹水當然會死光，但應該如何防治比較重要，現在時代不一樣，天氣發生變化，什麼蟲都會跑出來，政府要重視這個問題，不然翻耕後還是一樣跑到田裡生存 。林飛身指出，像翻耕方式應該算是其次的方法，首要應該是政府要做防治的動作，不要危害到農民跟居民的生活。

農業產銷科科長廖偉真表示，初步勘查為斜紋夜盜蟲，夏天是好發的季節，因斜紋夜蛾非常喜歡吃田，加上宜蘭是一期稻作，種植完後就會種植田菁，而現在田菁都已達一個高度，呼籲農民盡速完成相關翻耕作業，翻耕完之後，淹水就能解除掉相關斜紋夜蛾的危害。

她指出，各公所也盡速完成協助勘查的作業，其淹水之後蟲卵就會淹死在裡面；其實之前防疫所有針對相關吊掛性費洛蒙做一些共同防治，但那如果真的發生蟲害，可用生物防治資材蘇力菌，若斜紋夜盜蟲吃不到其他食物，就會慢慢消失。