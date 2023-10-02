鼓勵民眾搭乘公共運輸 北市推月月抽機票送你去日本

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為鼓勵民眾多搭乘公共運輸，台北市政府、台北市公車聯營管理委員會及悠遊卡公司規劃「我的減碳存摺-月月抽機票」抽獎活動，自10月1日起至12月31日止，每月抽出超值好禮，包含日本雙人來回機票1名、掃地機器人2名、PS5主機3名等。

公運處大眾運輸科長郭建辰指出，「我的減碳存摺-月月抽機票」抽獎活動，參加方式為加入「悠遊付Easy Wallet」APP會員，綁定記名悠遊卡，搭乘雙北公共交通運具就能計算減碳量。累計滿1公斤減碳量即可獲得當月抽獎資格1次，每累計滿5kg，可再增加1次抽獎機會。

他說，自10月1日起至12月31日止，3個月期間每月都會抽出超值好禮，有日本雙人來回機票1名、掃地機器人2名、PS5主機3名、1000元儲值金的特製悠遊卡15名以及500元儲值金的特製悠遊卡20名等獎項。

而為鼓勵內湖科技園區企業員工多搭乘公共運輸通勤，郭建辰表示，活動特別推出內科企業加碼抽活動，於今年9月12日前報名參與的16家企業的員工登錄資訊即可參加，於活動期間搭乘內科地區範圍內運具，累滿1公斤即可獲得1次加碼獎項抽獎資格，滿5公斤再多1次。

另，基北北桃都會通自7月上路已滿3個月，交通局運管科長朱宸佐說，民眾平均每月使用金額約為2400元，實際約可省下1200元以上通勤費，並於今日起增加16條國道（公路）路線，包含長榮國際儲運5203前往桃園機場、台聯客運5350路線前往龍潭小人國、和欣客運7500路線等。

他提醒，民眾上下車站點皆需在基北北桃範圍內，才符合都會通使用規範，超過範圍則需按原價計費，新增路線、使用範圍已公告於台北捷運公司官網。