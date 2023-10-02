《國際經濟》印尼Whoosh商轉 鞏固中一帶一路

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】印尼總統佐科威（Joko Widodo）於2日，為印尼東南亞首條高速鐵路主持揭幕儀式。這條造價73億美元的雅萬高鐵，連接印尼首都雅加達以及第4大城市萬隆。更重要的是，這整個項目都是北京政府在背後所支持。

路透社指出，這條全長142公里的鐵路，是佐科威總統主張的大型基礎建設計畫之一，也是中國大陸一帶一路倡議的一部分。不過，鐵路正面臨著土地取得、因新冠疫情被迫延宕，以及成本大增等不同的問題。

佐科威表示，印尼這條高鐵取名叫Whoosh，靈感來自於高速行駛時所發出的聲音。此列車的最高運行速度可每小時可達350公里，同時也是環保大眾運輸系統現代化的證明。

其實Whoosh高速鐵路是來自於6個印尼文的字首，也有更深層的涵義，包括節省時間（Waktu Hemat）、優化運作（Operasi Optimal）以及可靠系統（Sistem Handal）。

路透社指出，這條名義上由中國大陸與印尼合資興建，但主要是大陸資助的Whoosh子彈列車，受到新冠疫情的影響，已遠遠落後於2019年所訂的最初營運目標。

印尼政府指出，從9月第二周開始的免費試乘時間將會延長，預定10月中旬才要開始收錢。中國大陸已同意技轉印尼，便於印尼可以打造自己的另條高鐵。同時，雅萬高鐵也將延伸至印尼第2大城市，位於爪哇島東北方的泗水。