輝達進駐遠雄港進度超前 葉鈞耀：近2周完成簽約

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遠雄自貿港董事長葉鈞耀2日參與「19＋N」航空城自由貿易專區簽約儀式時直呼，遠雄港和桃市府、航空城聯手後，將來全球都沒有競爭對手，他也透露原預估要到年底才會進駐的輝達，進度超前，預計近2周完成簽約，相信會產生磁吸效應。

桃園市政府2日與遠雄自貿港、桃園航空城公司簽約，共推「19＋N」航空城自由貿易專區，將攜手聯合招商，市長張善政期許透過強強聯手達到前店後廠、境內關外的優勢。

「進駐都是頂尖廠商，而且都大賺錢！」葉鈞耀說，透過境內關外理念，自貿港內免稅之外，海關通關也免審免驗，業者只要在航空公司訂到位，隨時可以出關，早上下單、下午貨物就飛到全球，2天內全球都可到達，且航空城與自貿港強強聯手後，未來全球都沒競爭對手。

葉鈞耀也透露，遠雄自由貿易港區第二階段已於今年7月營運啟用，原預估國際知名大廠 NVIDIA（輝達）要年底才能進駐，如今進度超前，2周內就能完成簽約手續，另外還有5、6家知名科技大廠洽談中，相信輝達進駐後，也能帶動相關供應鏈，預估明年上半年就能達到滿租。

「自貿港不夠大，需要航空城來幫忙！」桃園航空城公司董事長、桃園市副市長王明鉅指出，桃園航空城工程全面開展，正如火如荼進行中，屆時輝達供應鏈串聯起來會需要更多廠房跟土地支撐，桃園航空城正好當堅強的後盾。

葉鈞耀表示，遠雄自由貿易港區位處於桃園航空城計畫的核心區域，除了是推動桃園航空城的前導計畫外，更是台灣六海一空建設中，唯一的空港自貿區，致力於發展航空、貨運以及成為全球運籌中心，目前已有荷蘭商艾司摩爾、美商科磊、美商海盜船等13家世界級頂尖廠商進駐，去年貿易額居六海一空之冠達1.8兆，表現亮眼。

葉鈞耀說，遠雄自貿港2006年開始營運後，是全球第一個結合多功能「境內關外」的自由貿易港區，擁有貨運站、加值園區、倉辦大樓、機放快遞倉、冷鏈物流專區及整合型國際物流中心等分區，園區企業不僅能從事簡易加工、深層加工及19種樣態的加值作業外，更能享有通關便捷、稅費優惠及更彈性的外勞雇用比例等措施，大幅提升國際競爭力。

葉鈞耀說，為延續以往的成長動能，將透過境內關外、通關便捷、稅費優惠等3大重要措施與桃園航空城攜手合作，盼吸引更多企業廠商進駐遠雄自由貿易港區，並利用委外加工，以及「前店後廠」的作業模式，以桃園航空城、桃園市境內的工業區為經營腹地，讓進駐廠商不僅能以遠雄自由貿易港區為運籌中心外，也能將生產及上下游的供應鏈帶至桃園航空城，一起把「桃園航空城自由貿易專區」打造成最優質的營運基地，實現台灣成為全球運籌中心的願景。