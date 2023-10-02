賴昇楷｜台股向上變盤 留意6檔潛力股

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

上周提醒台股下跌過程中出現幾個跡象暗示多頭並未潰散：（1）破線無量且愈跌量愈縮，說明實質賣壓並不大；（2）大盤摜破頸線立馬縮腳，說明多頭有意營造「假跌破」、「破底翻」型態；（3）現貨整體「委買張數」驟增，潛藏的護盤力道頗強；（4）多頭點火AI族群一線股，穩盤企圖明顯。

隨後明顯有別於絕大多數國際股市破底再破底的表現，台股始終力守前一周低點，何況台股本身另有長假效應以及外資砍單毫不手軟（今年買超幾乎歸零）等不利因素，由此估計一旦內外利空淡化或是稍有利多，多頭反擊必將毫不手軟。

中秋連假期間，美國8月個人消費支出（PCE）符合市場預期加上美國關門警報暫時解除帶動美股反彈，今天多頭如期趁著利多奮力拉抬，終場大盤大漲203點收復半年線逼近月線、櫃買指數跟漲1.3％站上所有均線，日KD指標雙雙形成低檔黃金交叉。

台股自第三季開始，每每來到關鍵上攻時刻總會遇到利空打壓，期間外資砍單更是毫不手軟，但在幾度破線、破底後總能重組攻勢屢仆屢起，此外觀察外資庫存水位及台幣匯率雙雙回落至去年10月底、11月初低檔，偏偏大盤始終力守16,000點之上而非相對應的13,000點之下，可見低檔存在特定神秘力量護持而且護盤意志很強，搭配第四季總統選戰逐漸升溫、進入傳統銷售旺季，估計加持的力道只會有增無減，台股後市仍不看淡，可留意下列6檔潛力股：

1.泰碩：散熱廠，上半年EPS約1元，Q3取得中國車用客戶的中控模組散熱訂單的8成份額，加上ADAS新款的電控系統散熱也將出貨，營收季增率將超過10％，毛利率也將有Q1之上水準。伺服器水冷方案也已獲中國客戶採用，開案量逐步成長，目前積極耕耘供應到美系品牌廠與CSP業者，這是未來最具爆發力的成長動能。

2.晟銘電：去年伺服器機殼營收佔比達80％，客戶包括AI伺服器龍頭廣達及緯創、緯穎、英業達、浪潮、曙光等大廠。今年Computex展出最新的多合一單相式浸沒式散熱機櫃，具備高可靠度及熱交換效能佳，是搶攻AI伺服器訂單的利器，今年營收將挑戰雙位數成長。

3.兆利：軸承廠，已打入中國摺疊手機市占率第一的華為，Q2受惠摺疊機新品放量出貨及NB訂單反彈，營收19.71億元創下最近五季新高紀錄，較上季大幅成長49.5％也較去年同期大幅成長36.1％，加上規模放大帶動毛利率提升，單季獲利明顯走揚，下半年再加上NB市況進一步回溫，成長可期。

4.亞力：重電設備廠，在電動車、太陽能及電氣化軌道等領域布局完整，機電設備產品將持續受惠台電10年5,645億強韌電網計畫，加上電信產業對基地台與交換機房的能源使用效率提升需求十分殷切外，訂單能見度明顯拉長拉高許多，預計今年營收將再創新高。公司是重電業唯一跨足太陽能變流器的廠家，今年以60kW為主力，由於已接獲多筆大單，預計全年出貨上看250MW，為歷來出貨之最。

5.華孚：鎂鋁合金機構件廠，車用領域營收占比達90％。受惠電動車邁入快速成長期，加上持續追求輕量化與機構件越來越大趨勢，上半年EPS為2.21元（已超越去年全年的1.83元）。下半年含山新廠投產，明年下半年馬鞍山新廠產能開出，明、後年成長趨勢明確。

6.富驊：機殼&電源供應器廠，H1每股純益1.13元。全球前二大硬碟廠新型存儲伺服器&北美IT大廠合作的模組化伺服器機殼於Q4陸續量產出貨，AI伺服器機殼，通過認證後將於明年Q1出貨。積極拓展電動車電池&充電樁銅鋁排產品客戶，未來成長動能強勁。網通、軍工產品穩健成長。