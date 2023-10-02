《生醫股》長聖9月營收創單月歷史高 訂單看到明年3月

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【時報記者郭鴻慧台北報導】長聖(6712)9月合併營收躍增到新台幣8,719萬元，創單月歷史新高，月增10.6%、年增50%。長聖連續9個月的營收都呈現增長趨勢，訂單能見度已到明年3月，由於長聖細胞委託製造服務收案人數多，法人預期，今年第4季業績將會比第3季好，全年獲利可望比去年倍數成長。

長聖總經理黃文良表示，長聖陸續優化與推出新的自體細胞治療產品，且隨著第2代樹突細胞疫苗(ADCV02)通過且毛利率提高了10~15%、合作醫院及核准案件數增加，將可帶動2024年營收成長動能，預計明年營收會比今年好。

另外，長聖旗下異體免疫細胞新藥CAR001(CAR-T)，已於今年9月21日獲US FDA核准其新藥CAR001(CAR-T)進行Phase I/IIa臨床試驗。黃文良指出，公開發CAR001(CAR-T)因具有可現貨供應(Off-the-shelf)的優勢，將朝中價位開發為主，使得細胞治療價格更加親民和普遍應用的機會。

CAR001是由自動化大量製備製程下，具備全面的生產能力，這包括從健康捐贈者細胞採集、電轉染、改造到大規模生產的完整過程，這一站式的開發到生產能力使公司能夠符合法規單位管控產品的品質，提高產能。公司規畫下一步將申請衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)。

黃文良總經理表示。長聖的細胞新藥CAR001為台灣第一家自行開發至生產的異體CAR-T治療實體癌產品，此次獲US FDA核准執行Phase I/IIa臨床試驗，這一突破將為全球的癌症患者帶來更多治療選擇。此外，CAR001也將提升台灣在全球再生醫療領域的競爭力，有助於台灣在全球舞台上嶄露頭角，為台灣的再生醫療產業帶來了嶄新的機會。