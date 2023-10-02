小黑貓橫膈膜破裂肝臟大風吹 新北動保處手術修復待認養

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林姓民眾日前拾獲1隻幼貓，發現牠呼吸十分費力，經X光檢查確認為橫膈膜破裂，肝臟位移至胸腔，影響呼吸功能。後來送交新北市動保處中和動物之家，經過獸醫師手術縫合修復橫膈膜，已完全康復。目前幼貓在中和動物之家貓舍等待民眾認養。

民眾林小姐表示，發現幼貓時發現牠呼吸十分費力，帶至動物醫院檢查，X光檢查橫膈膜破裂，使得腹腔內臟器位移進入胸腔。送至中和動物之家後，獸醫師觀察呼吸時確實腹部異常地用力，但並無張口呼吸及呼吸困難的症狀，後續動保處X光檢查，可以見到胸腹腔間橫膈界線消失、肝臟也位移到胸腔內。

動保處表示，由於橫膈膜生理功能為隔開胸腔及腹腔臟器，正常胸腔內只有心臟和肺臟，確診為橫膈疝氣。待幼貓在新環境中適應，且食慾和精神狀態都正常後，才進行手術修補縫合破裂的橫膈膜。

獸醫師黃繼霆表示，手術首先將肝臟從胸腔中小心的移出，過程中注意到肝臟和撕裂的橫膈膜部分已沾黏，可能是由於後天的創傷所造成的橫膈疝氣，小心將沾黏處剝開，才開始縫合破裂的橫膈膜。

黃繼霆說，手術後，幼貓的呼吸已恢復正常，再做X光檢查，結果顯示橫膈的邊界出現，肝臟也回到原本的位置。民眾林小姐得知手術完成後，特地來中和動物之家探望牠，現已完全剛康復，目前仍在等待一個溫暖的家。

動保處表示，民眾若發現受困險境的犬、貓或是野生動物，請立即聯絡動保處24小時電話02-2959-6353或撥打1999，動保處接獲通報後會即刻通知轄區動物之家，派員前去處理以爭取救援時效性，協助動物早日脫離險境並接受必要醫療處置。