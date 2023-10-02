育達科大教師節暨早安週　三好校園融入品德

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育達科技大學112學年度第1學期「早安週」活動於9月28日在校園熱烈展開，今年特別結合教師節感恩活動一同舉辦，活動當日一早由吳菊校長率領行政及學術主管，以及學生會引導全校社團、各系系學會幹部同學，於校門口與到校師生一一問早、道好。各學系、社團也紛紛展現創意問候競賽花招，展現育達人的熱情，溫暖所有來到校上班、上課師生的心。 隨後，所有參與師生於綜合大樓前大會師，由學生會林嚮恩會長帶領系學會與社團幹部們與所有師生們，進行活力三好校園早操，並代表全體同學致贈教師節感恩禮給師長，活動溫馨感人。

學務長胡英麟指出：每學期開學之初辦理一次的早安週活動，儼然已成為育達科大光榮傳統，今年特別結合教師節感恩活動，藉由活動讓師生們一同感恩與感動；吳菊校長表示，藉由品德教育活動進行禮節示範及課堂品德教育推動，有效提升品德教育推廣成效，也期望全體師生平日均能彼此展現親切笑容及互相愉快問候，拉近育達人彼此之間距離，共同營造優質且具人文、關懷、溫馨及友善的學習環境。

學校為積極落實王創辦人廣亞博士首重「倫理」辦學理念，以及培養學生優秀氣質精神，積極推動品德教育融入校園生活，培養學生具備良好的品格與態度。透過規劃品德教育活動，期能培養同學具備有「尊重與樂觀」、「守治與守律」、「感恩與仁慈」、「平等與自信」、「服務與關懷」及「責任與助人」等品德核心價值，近年來品德教育融入校園生活已見顯著成效，這是屬於育達人一份特有的自信與驕傲。