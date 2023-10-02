前往主要內容
工商時報LOGO

桃味大廟 人生大市 市集活動 品味桃園古城魅力

  • 工商時報 陳宗慶
「桃味大廟。人生大市」市集活動順利舉辦，桃園市政府經濟發展局張誠局長表示，桃園市政府為帶動桃園市消費商機，推出「桃園購物節」抽獎活動熱烈開跑，讓大家買越多有機會中獎越多。圖／中衛中心提供
「桃味大廟。人生大市」市集活動順利舉辦，桃園市政府經濟發展局張誠局長表示，桃園市政府為帶動桃園市消費商機，推出「桃園購物節」抽獎活動熱烈開跑，讓大家買越多有機會中獎越多。圖／中衛中心提供

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

桃園市政府經發局於桃園區新民街舉辦「桃味大廟。人生大市」市集活動， 於9月29日、30日連續兩日甜蜜登場，串聯站前商圈與博愛商圈，精選30家特色品牌攤商。現場另有精彩的街頭藝術秀、音樂饗宴以及造型氣球特技等表演活動，更與桃園在地商圈結合推出「古城文化漫遊」走讀小旅行，邀請市民朋友一同遊覽舊城區廟宇建築。

「桃味大廟。人生大市」市集開幕活動貴賓雲集，由桃園市政府經濟發展局張誠局長(左三)、博愛商圈張得均創會理事長(左二)、蘇美樺理事長(左四)、祥儀企業公司蔡逢春董事長(左五)、財團法人中衛發展中心袁威五副總經理((左一)等，一同以彩花拉炮祝福活動圓滿順利。圖／中衛中心提供
「桃味大廟。人生大市」市集開幕活動貴賓雲集，由桃園市政府經濟發展局張誠局長(左三)、博愛商圈張得均創會理事長(左二)、蘇美樺理事長(左四)、祥儀企業公司蔡逢春董事長(左五)、財團法人中衛發展中心袁威五副總經理((左一)等，一同以彩花拉炮祝福活動圓滿順利。圖／中衛中心提供

桃園市經發局張誠局長出席「桃味大廟。人生大市」表示，很高興看見民眾對於在地文化的熱情，本次市集活動與在地商圈以及桃園大廟景福宮聯合舉辦，集結桃園市「在地美食」、「創意工藝」、「文青手創」主題特色30攤位，藉由活動讓更多人認識在地文化。

桃園市政府經濟發展局張誠局長(左四)、博愛商圈張得均創會理事長(左三)、蘇美樺理事長(右四)、祥儀企業公司蔡逢春董事長(右三)、財團法人中衛發展中心袁威五副總經理(左一)、桃園市議會陳美梅議員(右二)、林政賢議員辦公室主任陳明祥、桃園區同安里游淑峯里長(左二)等貴賓，邀請大家一起逛遊「桃味大廟。人生大市」。圖／中衛中心提供
桃園市政府經濟發展局張誠局長(左四)、博愛商圈張得均創會理事長(左三)、蘇美樺理事長(右四)、祥儀企業公司蔡逢春董事長(右三)、財團法人中衛發展中心袁威五副總經理(左一)、桃園市議會陳美梅議員(右二)、林政賢議員辦公室主任陳明祥、桃園區同安里游淑峯里長(左二)等貴賓，邀請大家一起逛遊「桃味大廟。人生大市」。圖／中衛中心提供

張誠局長特別代表市府團隊感謝在地商圈與大廟景福宮合作，讓「桃味大廟。人生大市」活動順利舉辦，吸引更多民眾來桃園逛購消費。桃園市政府為帶動桃園市消費商機，推出「桃園購物節」抽獎活動，自今年8月開始至11月底，凡於桃園市設立登記的實體店家或數位銷售通路所開出的發票，單筆消費金額滿300元以上，皆可登錄參加抽獎，千萬不要錯過。

「桃味大廟。人生大市」市集活動集結桃園在地店家支持，桃園市政府經濟發展局張誠局長也走逛古著店家，挑選服裝一同加入「桃味大廟。人生大市」的裝扮活動。圖／中衛中心提供
「桃味大廟。人生大市」市集活動集結桃園在地店家支持，桃園市政府經濟發展局張誠局長也走逛古著店家，挑選服裝一同加入「桃味大廟。人生大市」的裝扮活動。圖／中衛中心提供

桃園市以多元文化著稱，目前已發展20個特色商圈，本次特別結合站前商圈與博愛商圈舉辦「桃味大廟。人生大市」市集活動，規劃在地特色攤位，市集集結眾多特色工藝品及美食，將商圈的文化特色與美食，完整地呈現在遊客面前，讓民眾體驗桃園古城區豐富的在地文化。

「桃味大廟。人生大市」不僅可逛可買眾多特色工藝品及美食，現場也有漢服裝扮體驗，邀請民眾一起打扮走在桃園第一街。圖／中衛中心提供
「桃味大廟。人生大市」不僅可逛可買眾多特色工藝品及美食，現場也有漢服裝扮體驗，邀請民眾一起打扮走在桃園第一街。圖／中衛中心提供

除了站前商圈與博愛商圈之外，桃園市周圍林立超過94間桃園市星級友善店家，民眾可至星級友善店家官網查詢店家名單，享受美好的逛購體驗。另外，「桃園咖啡節-啡嚐不可」將於雙11周末假期於六合商圈中壢銀河廣場登場，各式品味咖啡攤車及桃園咖啡莊園進駐現場，邀請民眾屆時共襄盛舉！桃園市各商圈持續舉辦多元主題節慶活動，如擁有客家文化之美的「2023世界客家博覽會」，週末假日不妨前往桃園，體驗看看多元民族與主題商圈的獨特魅力。

祥儀企業即將於10月份舉辦國際機器人節，市集也設置機器人體驗攤位，祥儀企業蔡逢春董事長邀請桃園市政府經濟發展局張誠局長，體驗機器人的科學樂趣。圖／中衛中心提供
祥儀企業即將於10月份舉辦國際機器人節，市集也設置機器人體驗攤位，祥儀企業蔡逢春董事長邀請桃園市政府經濟發展局張誠局長，體驗機器人的科學樂趣。圖／中衛中心提供

更多活動訊息請上FB粉絲團「桃好您的心（https://www.facebook.com/EDB.TYCG）查詢。 「桃園市星級友善店家」詳細內容請上「桃園市星級友善店家」官網（https://friendlystore.lovetyn.tw/）查詢。 2023桃園購物節網址官網（https://enjoytaoyuan.tycg.gov.tw/）。

「桃味大廟。人生大市」市集活動，現場姻緣籤詩打卡、集點活動超多福袋獎不完，現場還有舞台精彩表演。圖／中衛中心提供
「桃味大廟。人生大市」市集活動，現場姻緣籤詩打卡、集點活動超多福袋獎不完，現場還有舞台精彩表演。圖／中衛中心提供

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 華為手機又1黑科技曝光！這功能被讚遙遙領先

  2. 外資今年買超「歸零」警報 這10檔投信猛吃貨

  3. 兇手抓到了！蘋果承認iPhone 15 過熱問題出在「它」身上

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。