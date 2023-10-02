「真人圖書館」邀民走入百工百業 挖掘職場經歷豐富閱讀視野

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2023台中閱讀節將開跑，今年的主題「植X職閱讀」將透過閱讀邀民眾深入瞭解各行各業、領略職人「頂真打拚」精神，同時融入永續發展和環保元素，推出系列精彩活動，包括講座、書展、好書交換、二手雜誌的春天、生活好書福市集及一館一展等，將閱讀融入日常生活。

文化局表示，今年閱讀節以「植X職」為主題，將環保、職人與閱讀相互扣合；葫蘆墩分館的「二手雜誌的春天」和大墩分館的「好書交換」活動，旨在讓二手書重現新生，讓知識持續流轉、減少資源浪費，實現環境和閱讀的永續發展。

文化局指出，另以「真人圖書館」的概念發想，引導民眾將職人視成1本書，盡情發掘職人身上特殊的職場閱歷、職涯技能、推薦好書等；精彩活動豐富這一次閱讀節的內容與視野，培養民眾閱讀習慣。

台中市圖書館表示，閱讀節首波活動「植X職閱讀講座」將邀4位講師以職人視角分享閱讀體驗，包括山林作家海德薇、新生代作家張西、殯葬職人郭憲鴻（小冬瓜），以及前英雄聯盟電競選手游立鴻（MMD）。10月8日首場講座由作家海德薇講述「有關巡山員的大小事」。

文化局指出，10月29日於精武圖書館4樓有1場「烏暗閱讀音樂會」，由視障者組成的「黑視力樂坊」呈獻台語歌謠，觀眾將在伸手不見五指的全黑沉境式環境裡，嘗試用嗅覺、觸覺和聽覺去感受環境的變化，體驗台語音樂在黑暗中帶來的獨特魅力。

台中市圖書館表示，台中閱讀節活動持續至12月底，「生活好書福市集」將於12月9日於四張犁公園舉行，邀請小農、DIY手作、讀書會、圖書館、在地社區團體等設攤推閱讀，同時還有精彩的藝文表演，讓閱讀愛好者可以在市集上度過一整天的閱讀時光。