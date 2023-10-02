國道中秋疏運「車潮減、事故增」 雪隧變得較好走

3天中秋連假已於昨日結束，根據高速公路局統計，假期間國道全線每日雙向交通量平均111.6百萬車公里，比去年同期的114.9mvk減少3％，整體壅塞率減少0.6％；另一方面事故件數卻比同期略增1％。高公局歸納原因，「可能受天候不穩定影響，各地有零星雨勢。」 高公局表示，中秋連假期間每日雙向交通量介於105.5至115.6mvk，其中南向交通量以首日的65.2mvk最高，北向以收假日的63.7mvk最高，雙向以首日的115.6mvk最高，是平日的1.3倍。每日壅塞比例（即每半小時車速低於40公里路段數占全日時段路段的比例）是0.5至3.1％，平均是1.9 ％，較去年同期0.6至4.5％、平均2.5％下降0.6％。 今年中秋連假不少人認為「雪隧變得較好走了」，統計連假期間國5雪隧每日交通量平均是6.9萬車次，是平日1.2倍，較去年同期的平均7.1萬車次減少3％。雪隧壅塞率與去年同期差異不大，不過因為今年北向高乘載管制時段由14至21時調整為13至18時，使得第2日深夜北向車流提早30分鐘紓解。 本次連假期間每日平均肇事139件，比去年的137件略增1％；其中以連假收假日肇事169件最高，但也比去年的184件少8％。