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代銷「紅西裝部隊」救血荒！創意家行銷團隊總動員！拼捐血！

圖說：創意家公益捐血日今(2)日在大同區《首岳》接待中心舉辦，全公司總動員，熱血沸騰拼捐血。圖∕業者提供
圖說：創意家公益捐血日今(2)日在大同區《首岳》接待中心舉辦，全公司總動員，熱血沸騰拼捐血。圖∕業者提供

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創意家行銷與聖得福建設、台北市議員陳炳甫辦公室、大同區雙連里辦公室號召民眾加入捐血行列。圖∕業者提供
創意家行銷與聖得福建設、台北市議員陳炳甫辦公室、大同區雙連里辦公室號召民眾加入捐血行列。圖∕業者提供

每年名列「十大代銷」的「紅西裝部隊」創意家行銷團隊，不但推新案、賣房好，作公益、拼捐血，也一馬當先，為了因應秋冬的血荒季節來臨，今（2）日董事長王明正率領同仁，在台北市大同區指標大案「首岳」接待中心現場，發起「捐血做公益 邀您來＋1」，同仁們紛紛換上短袖紅色POLO衫，響應捐血，光是事先登記捐血就超過50袋。

時序即將進入秋冬血荒，創意家行銷團隊為使醫療用血運用無虞，中秋連假後上班首日，特別選在台北市大同區寧夏商圈的熱銷建案「首岳」接待中心，舉辦「捐血做公益 邀您來＋1」，全公司總動員，事前員工即踴躍登記捐血超過50袋。

為鼓勵鄰里鄉親一起參與響應，創意家準備健康取向捐血禮包，凡捐血250c.c贈送一包花蓮吉安鄉五榖米、捐血500c.c贈兩包。

《首岳》基地暨接待中心就正鄰家樂福重慶店，不少採買民眾現場路過、共襄義舉不錯過，順勢加入捐血隊伍並抱回吉安米，氣氛相當熱烈。

創意家相當注重員工健康，王明正董事長鼓勵同仁在身體健康情況適宜下，能捐就捐。王董打頭陣率先登上捐血車，成功通過評估，捐血250c.c.。

員工脫下日常西裝筆挺的代銷人制服套裝，全員換上短袖紅色POLO衫，王董笑稱，這樣更方便挺出手臂捐血，連挽袖動作都不用。

1995年成立至今已28年的創意家，深耕雙北預售屋、新建案市場多年，並積極參與社會公益，過去曾舉辦過大型公益園遊會、捐助白米給學童營養午餐、贊助慈善路跑、捐款給偏鄉書屋等等。

這次創意家公益捐血日受到各界先進支持，除了《首岳》都更實施者聖得福建設的執行長洪正雄，親自到場，台北市議員陳炳甫辦公室、大同區雙連里辦公室也一起大力宣導，目標讓捐血車能募集越多血袋越好，扮演及時雨為挹注血庫善盡心意。

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