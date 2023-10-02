台灣人壽推廣線上起走 逾千企業員工揪團尬步

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企業員工揪團TeamWalk，賺健康也賺獎金！台灣人壽推展健康職場，連續兩年舉辦「TeamWalk健康企業大賞」，即日起廣邀2.5萬名企業員工線上起走，第一名健康企業獎5萬；今（2023）年亦攜手「社團法人高雄市愛種樹協會」串連運動與減碳，活動累積達100億步，即種下100顆樹苗，「億步一樹」為地球、善盡永續保險企業社會責任。

員工的健康是企業重要資產，台灣人壽鼓勵全民讓運動成為生活日常，更透過TeamWalk健康管理APP號召團險企業員工揪團健走，去（2022）年第一屆「TeamWalk健康企業大賞」吸引近6000名跨企業員工參與線上健走，上傳達20億步，等同繞行臺灣1360圈。今年「健康企業大賞-健康一起走」包括營建、科技、保險及社福單位皆組隊尬步，前三名企業可獲新臺幣3至5萬元禮券，還有多項好禮，台灣人壽希望TeamWalk累積的每一步都GO健康GO環保，共創「員工、企業、社會」多贏。

第二屆「TeamWalk健康企業大賞」除企業獎外，個人參賽者只要每日平均達7500步以上，享有龍珠1000顆抽獎機會；投稿提案創意健走入選前三名，即獲1680顆龍珠，可兌換7-ELEVEN禮券、中信兄弟獨家周邊商品等，迄今已有3315家企業有意願導入TeamWalk APP，潛在受益員工數達58萬人。TeamWalk APP更榮獲2023年「亞洲企業社會責任獎」（AREA）健康衛生推廣獎、「台灣永續行動獎」（TCSA）社會共融金級、「亞太永續行動獎」（APSAA）社會共融金級、中時金融服務評鑑大賞「永續發展獎」及「創新平台獎」等多項國內外獎項肯定。

促進全民健康，台灣人壽廣邀全民免費下載TeamWalk APP，即日起至2023年11月底，成功推薦好友下載登入TeamWalk APP，推薦3人送300顆龍珠、推薦6人送600顆龍珠，以3的倍數類推計算，回饋無上限；獲推薦新戶同樣有好禮，下載註冊TeamWalk App新會員，每月早鳥前700名再送100顆龍珠。