避免財團養地立委提空地稅 財政部：要與內政部研議

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立委鍾佳濱今日表示，財政部修正《房屋稅條例》，俗稱囤房稅2.0，希望藉由地方政府訂立差別稅率，避免囤防戶過度囤房，土地應該比照辦理、空地也應該有效。

財政部今到立法院進行業務報告，並且接受質詢。鍾佳濱即問及，土地是否應該課徵空地稅，達到避免財團養地。

財政部部長莊翠雲表示表示，《平均地權條例》、《土地稅法》都有相關規定。

依據《平均地權條例》規定，直轄市或縣市政府對於私有空地，得視建設發展情形，分別劃定區域，限期建築、增建、改建或重建；逾期未建築、增建、改建或重建者，按該宗土地應納地價稅基本稅額加徵2倍至5倍之空地稅或照價收買，意即地方政府有權訂立差別稅率。

鍾佳濱表示，地方政府不去訂立差別稅率，那跟現在的房屋稅一樣不具任何意義？他質問，可以在特定地區養地，特定地區土地要限期使用重劃區、高鐵計畫區、捷運計畫區、科學園區、政府出售的土地等，是否可以放任財團養地。莊翠雲回應，當然是不容許。

鍾佳濱說，《土地稅法》規定，凡經直轄市或縣市政府核定應徵空地稅之土地，按該宗土地應納地價稅基本稅額加徵2至5倍之空地稅，有地方政府做到嗎？莊翠雲回應，確實沒有。

所以鍾佳濱認為，應該比照房屋稅訂立差別稅率。莊翠雲表示，要課徵空地稅必須與內政部溝通。

鍾佳濱表示，有些縣市政府還調降地價，反向操作，未來是否可以防止地方政府鼓勵財團養地行為。莊翠雲表示，這部分要與內政部溝通。