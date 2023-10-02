育達科大傑出校友何川澤董事長 承化實業擴廠

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育達科大傑出校友承化實業何川澤董事長為持續擴大臺灣不銹鋼零件生產規模與競爭力。近年在政府產業升級、鮭魚返鄉等政策推動下，承化大手筆投資投資購地擴建苗栗工廠，在鄰接苗栗工廠旁的1千坪土地上，建造鋼骨結構的新廠房及辦公大樓，增加不銹鋼零件生產新的專區於112年9月19日舉行辦公大樓及新廠房落成典禮，產官學研專家及地方政要齊聚，典禮隆重盛大圓滿成功，嘉惠地方，貢獻卓著。

承化實業股份有限公司創立於1987年，為歷史悠久的粉末冶金專業製造商，主要生產客製化機械零件、模具。產品用在家電零件、鎖具、汽車零組件及各種機械五金，種類涵蓋廣泛，更是目前國內汽機車零件、鎖具的一線供應商。臺灣頭份廠為承化總部，在泰國、中國大陸東莞及湖北都有設廠。

承化實業是臺灣一線的粉末冶金製造商，除了提供各項機械類別的五金零件、模具等，更擁有全臺唯一的獨立不銹鋼生產線，以優良的品質打出口碑，並積極進軍東南亞市場，相較於粉末冶金同業，承化實業特色在於聚焦深耕不銹鋼零件技術與產品，期望成為台灣不銹鋼粉末冶金零件的代表性廠商；目前承化的不銹鋼粉末冶金零件出貨占承化營收的一半，主要應用於鎖具、建築扣件、半導體零件、齒輪、快速接頭，未來更進一步規劃布局醫療器材零件市場。

何川澤董事長表示：提升地區經濟發展，創造就業機會、推動技術和創新的發展及落實企業責任是承化實業一直持續努力的目標，在苗栗擴建新廠房也是對自己對地方的一個承諾，也鼓勵年輕學子們加入育達科技大學學習，勇於追求知識，不斷學習和成長，接觸與關心社會和環境議題，在畢業時更有創新與創意思維，年輕人的創意和冒險精神是推動社會進步的關鍵力量。

育達科大王育文董事長表示：何川澤董事長曾任育達科大校友會理事長，目前為育達教育事業機構校友總會總會長，兼任苗栗縣進出口商業同業公會理事長及苗栗縣工業會榮譽理事長，在企業界卓越成就與貢獻，舉目共睹，更是傑出的校友和大企業家，育達科大全體師生對於何董事長的成就和社會貢獻感到榮耀。期待承化實業在這個新的階段取得更大的成功，繼續為我們的社會和經濟發展作出積極的貢獻。