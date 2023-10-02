《科技》陸官方禁蘋沒用？這原因讓2款iPhone 15系列機款照紅

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【時報記者王逸芯台北報導】儘管先前傳出大陸官方下令中央政府機關人員不得在公務層面使用蘋果手機，但似乎無法澆熄消費市場對蘋果iPhone 15系列的熱情，研調機構Counterpoint Research就指出，本次在規格上的升級，確實有吸引到大陸果粉買單，包括iPhone 15、iPhone 15 Pro Max的預購等待時間皆相較前一代iPhone 14系列要久。只是，也發現iPhone 15 Plus和iPhone 15 Pro這兩款機型等待時間卻是較前一代大幅減少。

研調機構Counterpoint Research指出，大陸為蘋果最大的海外市場，目前9月底甫開賣的iPhone 15和iPhone 15 Pro Max的首銷等待時間要超過前代產品iPhone 14。根據數據顯示，iPhone 15的交貨時間是前代iPhone 14標準版的兩倍，iPhone 15 Pro Max的預購等待時間更是比iPhone 14 Pro Max多了9天，創下了新的記錄。換言之，本次在規格上的有感升級，確實成功吸引大陸果粉買單。只是，與此同時，iPhone 15 Plus和iPhone 15 Pro這兩款機型等待時間都大幅減少，有些甚至比前代提前2周就能收到手機。

據大陸目前蘋果官網顯示，iPhone 15 Pro Max所有版本中最早到貨日期是11月2日，有些版本甚至要等在11月16日。

先前天風國際分析師郭明就言，預估2023年下半年iPhone 15機型出貨量為8000萬支，去年同期iPhone 14系列機型出貨量為7600萬支，其中，iPhone 15 Pro Max的訂單上調至3500萬支，成為下半年蘋果手機業務增長的主要動力，對比去年同期，14 Pro Max的出貨量為2800萬支，年增長約25%。