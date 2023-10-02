王令麟率東森直播開台 打造一線一店

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

東森國際（2614）所屬集團總裁王令麟2日率東森直播Channel 5正式開台，將打造「線上一條線，線下一個店」超零售通路，消費者除在線上購物外，也可直接進東森實體店面取貨，包括東森廣場店面、東森寵物店等取貨，唯實體店開幕之初估虧損3,000萬至5,000萬，加上草莓網因庫存首現虧損3億，使得今年東森購物獲利不如去年20億元恐下滑不少。

東森集團旗下東森購物近期線上線下齊發，包括今年接手誠品位於台北車站K區地下街的東森廣場重新改裝1日起試營運，主打美食、娛樂和潮流場域，引進超過50個知名品牌進駐，預估未來一年可吸引150萬人次消費，創造6億元商機；王令麟指出，期待K區未來成為海外觀光客來台打卡的文創熱點，明年更可挑戰10-12億元業績。

而東森直播Channel 5電商平台緊接著2日正式開台，王令麟表示，台灣、中國大陸、星馬等地經過8個月的試水溫，目前營收已經逾10億元，今年底營收挑戰20億元，他強調，直播電商已是世界趨勢，不管在大陸香港、東南亞，直播已經創造銷售風潮，市場還在快速的成長，未來東森將台灣的產品透過直播跨境的合作，銷售到海外、東南亞，把直播主、台灣供應商，一起帶往寬廣的海外市場。

為了加入未來的零售大趨勢直播戰隊，東森集團更投入億萬資金，期挖掘提攜台灣年輕新生代直播人才，預期將培育3,000名新直播主，東森Channel 5的直播平台並將會串聯台灣、香港、新加坡、馬來西亞等海外市場，成為跨國直播帶貨平台。