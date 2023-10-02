台南永大滑輪溜冰場今啟用 「滑輪天后」楊合貞也試溜過

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

出身台南的「滑輪天后」楊合貞，今天在杭州亞運與隊友李孟竹、劉懿萱攜手在女子3000公尺接力賽摘金，她曾經爭取及試溜的台南市永大滑輪溜冰場，也在今天啟用。市府期許這座全台首座合乎國際標準的滑輪溜冰場，不僅能替台南培訓更多優秀的滑輪溜冰選手，還能培育出下一個「楊合貞」。

市府表示，永大滑輪溜冰場斥資9481萬元興建，由教育部體育署前瞻計畫經費補助4726萬元，市府自籌2255萬元；2022年因應物價上漲及提供選手夜間訓練的需求，市府再編列2100萬元預算增設夜間照明。

另外，為使賽道符合選手的期待及需求，經邀請楊合貞等選手及教練試溜及反饋意見後，再增加400萬元經費優化賽道，將賽道鋪面材質由辦理全國性比賽場地，優化升級為辦理全國運動會等級的比賽場地，還可媲美國際標準比賽場地。

市府體育局指出，永大滑輪溜冰場不僅是全台首座戶外200公尺拋物線賽道溜冰場，10月12日至14日登場的今年全國運動會滑輪溜冰項目，也將在此處舉行。

今天的永大滑輪溜冰場啟用儀式，全運會台南市代表隊選手也下場試溜。市府強調，滑輪溜冰場啟用後，除了培育選手，也希望能讓民眾多接觸滑輪溜冰，成為台南溜冰菁英的搖籃。

鑑於楊合貞已宣布將在今年底退休，市府認為，即將登場的全運會，將是楊合貞退休前的最後一役，邀請市民一起為永康囝仔楊合貞加油，希望她順利贏得全運會金牌，把金牌留在家鄉。

台南市登革熱累計病例數已達1萬多例，疫情相當嚴峻，市府體育局長陳良乾強調，全運會各競賽場地的負責單位，比賽前已排定執行清消作業；競賽會期間更將每天檢查，加強各項防疫措施，包括各場地清消、購置防蚊液、防蚊掛片等，市府將以最嚴謹的態度、完善的規畫，讓全台選手都能安心在台南比賽。